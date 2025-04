Rossz hír a tömegközlekedőknek: nem jár a 2-es metró

Az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között továbbra is pótlóbuszokkal lehet utazni az M2-es metró vonalán, mert még tart az áramellátási hiba javítása - közölte a BKV Zrt. és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel szerdán kora reggel.

Az M2-es metróvonal egy szakaszán továbbra is pótlóbusszal lehet utazni / Fotó: Tom Smith / unsplash.com – Képünk illusztráció

A metró a Puskás Ferenc Stadion és a Déli pályaudvar között jár, a BKV szakemberei továbbra is dolgoznak azért, hogy megoldják kieső szakasz áramellátását is. A közlemény szerint az eddigi vizsgálatok alapján egy áramellátási megszakító hibásodhatott meg a vonalon kedden este. A megszakító hibája zárlatot okozott, amely miatt a biztosítóberendezés kábelei is megsérültek, ezeket cserélni kellett.