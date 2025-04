M2 metrókáosz: a nyugati nagyvárosokban bocsánatot kér a polgármester, nálunk Karácsony mélyen hallgat

Az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között leállt az M2 metró közlekedése, emiatt már több mint fél napja lebénult a város azon része. A metrópótló autóbuszokat lehet igénybe venni helyette, azonban ez hatalmas dugót okozott, illetve a menetidő is sokkal hosszabb lett ezáltal.

Az M2 metró továbbra sem jár a teljes útvonalon (Fotó: Kovács Ádám)

Az M2 metró leállása káoszt eredményezett

Az Örs vezér terétől indulva a pótlóbuszok belekeveredtek a Fogarasi út és a Fehér út kereszteződésénél kialakult dugóba. A buszok nagyon lassan tudtak haladni, férőkapacitásuk miatt pedig többen nem is fértek fel az első buszra, amit megláttak, várniuk kellett a következőre. Ez főleg reggel váltott ki káoszt és idegeskedést az éppen munkába vagy iskolába igyekvő emberekből. Nem ritka, hogy az M2 metróval hasonló problémák adódnak és lezárják egy kis szakaszát. A késések és dugók kialakulása megbénította a közlekedést, és akár félórás késéseket is eredményezett. Kérdéses, hogy a kialakult káosz mennyire rendíti meg Karácsony Gergely főpolgármester helyzetét, és milyen intézkedéseket tesz ez ügyben. Eddig nem reagált a történtekre. Hasonló esetek történnek szerte a világban, viszont ekkor a polgármesterek a probléma minél hamarabbi megoldására hívják fel a figyelmet bocsánatkérések közepette.

Hatalmas káoszt okozott az M2 metrópótlás (Fotó: Kovács Ádám)

Több európai országban is következményekkel járt, ha a metrók késtek vagy kimaradtak. Korábban Londonban az Elisabeth Line-on történt késések és fennakadások miatt kapott kritikát a polgármester, Sadiq Khan. Ezek a történések kemény politikai nyomás alá helyezték őt. Hasonló Róma esete is, ahol az elmúlt években több metróhálózatot érintő probléma is előfordult. Ezek a problémák Virginia Raggi polgármestert érték, többen is kritikával illették emiatt. A berlini metróhálózat is kihívások elé került, jelentős késések és szolgáltatási problémák okoztak a nehézségeket. A polgármester ez esetben is kapott kritikákat. Mindhárom esetben az a közös, hogy ott nem hallgattak, hanem elismerték a polgármesterek a problémákat, és ígéretet tettek az orvoslásukra.