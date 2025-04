Egyre kevesebben a Pride tüntetéseken: alig lézengtek az Erzsébet hídon – Galéria

A tegnapi, április 8-ai Pride tüntetés a vártnál jóval kisebb érdeklődés mellett zajlott le. A tüntetés kezdetén még pár százan felvonultak az Erzsébet hídra, azonban az idő előrehaladtával már csak páran lézengtek a helyszínen. Kimondható, hogy miközben sok tízezer hazavágyó autós akaratát vették semmibe a tüntetők, maga a tüntetés érdektelenségbe fulladt.

A Pride tüntetés 16 órától hajnali 4 óráig tartott az Erzsébet hídon (Fotó: Metropol / metropol)

A Pride tüntetés megbénította a forgalmat

A demonstráció során a tüntetők nemcsak az Erzsébet hidat, hanem a Szabadság hidat szerették volna még elfoglalni – ami jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben. Emellett a tüntetés kezdetén több ponton is torlódások alakultak ki a fővárosban, és az autósforgalom is megbénult: bedugult a Nagykörút, a Petőfi híd, valamint a pesti és budai rakpartok is.