"Az emberiség eddigi legnehezebb éve várható" - Megvalósult Baba Vanga jóslata

Bár arról már számtalan cikkünkben beszámoltunk, hogy a vak bolgár látnok, az 1996-ban elhunyt Baba Vanga 2025-re szörnyű dolgokat jósolt, úgy látszik, hogy még csak a felszínt kapargatták a szakértők, akik néhány jövendölését lefordították. A Unilad beszámolója szerint ugyanis a hölgy további sötét események érkezését látta az idei évre, azok mellett, amelyek már megtörténtek.

Baba Vanga előre látta az idei év szörnyűségeit / Fotó: Illusztráció/Pexels

Baba Vanga egyik jóslatáról már korábban lapunk és a Bors is beszámolt. A vak látnok azt írta az egyik próféciájában, hogy 2025 körül borzalmas földrengések fogják megrázni a világot. Emellett arról is írt a látnok, hogy a világot "Oroszország fogja uralni, a tudósok a telepátiát fogják kutatni, és kapcsolatba lépünk az idegenekkel is. Emellett szökőárak és tűzvészek fogják tizedelni a népességet". Jó hírnek pedig csupán annyit írt, hogy a szavai alapján Lewis Hamilton fogja megnyerni a Forma-1 idei kiírását.

Ezek után egyre többen fogják szentírásnak venni a médium szavait, ugyanis az egyik, ha nem a legszörnyűbb jóslata már be is következett: egy sor tragikus természeti katasztrófa történt a világban az elmúlt hónapokban. Gondolhatunk itt az Egyesült Államok nyugati partját tönkretevő tűzvészekre és földrengésekre, vagy a legfrissebb katasztrófára, a mianmari földrengésre, amely egy 7,7-es erősségű rengés volt, ami több ezer ember életét követelte.

Sajnálatos módon a jós negatív megérzései valósultak csak eddig meg, de nem vagyunk benne biztosak, hogy a többi jövendölésre ne lenne valódi esély még, ugyanis még több mint egy félév hátra van az "emberiség legnehezebb" évéből. Lewis Hamilton győzelme azonban egyre távolabb kerül a lehetőségek közül, úgy hogy fennáll a gyanú, hogy egy félrefordítás vagy egy szakértői tévedés lehet a dolog mögött.