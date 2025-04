„Az alkoholista, bántalmazó volt férjem az anyámmal szexel – és most be is költözött hozzá”

Szörnyű történetet osztott meg egy fiatal nő a The Sun szakértőjével. Mint írta, az anyja most megosztja az otthonát és az ágyát a bántalmazó volt férjével.

Fotó: Pexels

„28 éves vagyok, anya 47, a volt párom 36. Ő volt az első szerelmem. Akkor találkoztunk, amikor szombati állást kaptam a boltjában. Eleinte elkápráztatott az önbizalma és karizmája. Annyira biztosnak tűnt magában, de később rájöttem, hogy ennek az az oka, hogy egész nap sokat ivott. De mikor megszerettük egymást és összejöttünk még csak 21 éves voltam. Nem sokkal ezután eljegyeztük egymást. Szinte amint az ujjamra került a gyűrű, átváltozott. Folyton kritizált és irányítani akart” – kezdte levelét a fiatal nő.

A dolgok elfajultak. Volt, hogy a férfi egész éjjel ivott, majd felébresztette a nőt egy durva, megalázó szexre. Ha ellenkezni mert, megütötte. Egyik este a férfi teljesen kivetkőzött magából, ám szerencsére a szomszéd meghallotta a nő sikolyait és közbelépett. Ekkor a levélíró elhatározta, kilép ebből a kapcsolatból. Újraépítette az életét, visszament az iskolába. A felejtést pedig az is segítette, hogy a volt párja 3 évre Spanyolországba költözött.

„Aztán hallottam, hogy visszajön, még a hideg is kirázott tőle, de ez semmi ahhoz képest, amikor egy barátom azt mondta, hogy látta őt anyukámmal a kocsmában. Rémülten felhívtam anyámat, remélve, hogy ez nem igaz. De azt mondta, hogy segít neki visszatérni a normális életbe. Néhány hete vasárnapi ebédre mentem anyámhoz. Az exem nagy dérrel-dúrral vágtatott le az emeletről, akkor rángatta magára a nadrágját. Most együtt élnek. A családból mindenki támogatja a kapcsolatukat. A bátyám azt mondta, nagyszerű férfi a volt párom és félre kellene tennem a féltékenységemet. Nem féltékeny vagyok, hanem sérült. Hogyan engedhet be az életébe anyám egy ilyen szörnyeteget?”

A szakértő szerint sajnos elé gyakori jelenség a családon belüli erőszak. Bár a levélíró nem beszélt a gyerekkoráról, feltételezi, hogy az édesapja vagy hamar lelépett a családtól, vagy szintén bántalmazó férfi volt. Az apai mintát követve választott magának bántalmazó párt és amiatt tűrte sokáig a bántalmazást, mert gyerekkorában is ezt látta és azt hitte, ez a normális. Ebből a logikából következik, hogy az édesanya is vonzódik a bántalmazó férfiakhoz. Viszont a levélírónak egy dolgot tudatosítania kell magában: ez nem az ő hibája.

A szakértő még azt is tanácsolta, járjon a levélíró terápiára, hogy fel tudja dolgozni a traumákat.