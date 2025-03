Varju Lászlóhoz egyetlen fejlesztés köthető Újpesten: a pártirodája előtt felújíttatta a járdát

Varju László nevéhez semmilyen érdemi fejlesztés, pláne járda-, vagy útfelújítás nem köthető Újpest-Angyalföldön, egyet kivéve: amikor is a saját pártirodája előtti útszakaszon felújíttatta a járdát faltól falig. Ezen kívül viszont semmilyen más érdemi fejlesztés nem köthető a nevéhez. Olyannyira nem, hogy 2019-ben – az előző városvezetésnek és Wintermantel Zsolt polgármester úrnak köszönhetően – már a forrás is megvolt az István út és a Pozsonyi út felújítására – mégsem kezdtek semmit a rendelkezésre álló összeggel, ami aztán a szintén DK-s Déri Tibor, valamint Karácsony Gergely szavazatával ki is került végül a fővárosi költségvetésből. Közben pedig egyetlen kapavágás sem történt