Ma hatalmas park, de egykor egész kisváros volt: retro képgaléria a Tabánról

A Tabán már évezredekkel ezelőtt lakott terület volt. A római légiók létesíthették itt az első révátkelőt.

A Tabán látképe 1900-ban a pesti oldalról Fotó: Fortepan

Az elődeink is ezért telepedtek le itt. A tatárjárás idején azonban lerombolták és a várépítő IV. Béla már kizárta a várból a települést. Ezért előbb Buda elővárosa lett, és csak később vált a város részévé.

A török hódoltság idején a település fejlődése nem állt meg. Ekkor épültek a ma is ismert fürdők, a hódítók dzsámikat is emeltek. Az 1690. évi Nagy szerb vándorlást követően nagyobb számban rácok települtek ide. Róluk kapta a városrész a Rácváros elnevezést; hajdani ittlétükre ma a Rác fürdő és egy kőkereszt utal. A népszerű legenda szerint a Casanova-házban lakott egykor Casanova, a világszerte ismert nőcsábász kalandor. A történet szerint itt is elcsábította a házigazda leányát – de meg is járta, mert a derék budaiak nem éppen lovagias módon intézték el a kérdést.

Tabán -Budapest Montmatre-ja 1933-ban Forrás: Fortepan

Az 1930-as évekig sűrűn épített egy-két szintes házak jellemezték, a századfordulón szórakozóhelyekkel, vendéglőkkel, borozókkal teli romantikus negyeddé vált, vagy ahogy akkoriban emlegették: „Budapesti Montmartre”.

Területét a harmincas évek elején-közepén rombolták le, miután tűzvész, majd árvíz okozott óriási károkat. A helyére álmodott új városrész azonban az időközben kitörő második világháború miatt sohasem épülhetett meg. A '60-as évek végétől rendszeresen itt rendezik meg a híres majálisokat, a tabáni koncerteket.

Itt működött továbbá a múlt század végén a közkedvelt pesti romkocsmák prototípusának tekinthető Ráckert, amely szándékolatlanul, de emléket állított a 100 évvel korábbi Tabán hangulatának.

