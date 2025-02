Orbán Viktor elárulta: már most érezni a közelgő békekötés gazdasági hatásait: "Ezért tartottunk ki a béke mellett"

"Indul a hét. Gazdasági kérdések az asztalon: mennyit jelent a béke?" – ezzel a címmel tett közzé videót Facebook-oldalán Orbán Viktor. "A hetet gazdasági kérdésekkel fejeztük be, és az új hetet is gazdasági kérdésekkel kezdjük" – jelentette ki a miniszterelnök a videóban, majd így folytatta: "Megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok meg az amerikaiak között. A két elnök már beszélt is egymással telefonon. 10 százalékkal máris estek a gázárak és a forint is lendületet vett. Úgy néz ki, hogy ha ez így megy tovább, akkor csak idő kérdése, és az Euro árfolyama benéz 400 forint alá. Ennyit jelent a béke.

A békének gazdasági előnyei vannak, ezért is indítottunk békemissziót, az elmúlt három évben ezért tartottunk ki a béke mellett.

Ha a dolgok így folytatósnak, akkor mindenki látni fogja, hogy a béke gazdasági előnyökkel is járhat, sőt, járni is fog Magyarország számára!"