Lidl-s csaló árulja a kamu utalványait - ezt tedd, hogy ne verjen át

A Lidl-s csalónak leáldozott? - egyre több helyen ismerik fel azt a 40 év körüli férfit, aki a Lidl áruházlánc egyik vezetőjének hazudja magát, hogy utalványokkal pénzt húzzon ki az emberek zsebéből. Budapesten és Nyíregyházán is megfordult a férfi, de nem járt szerencsével, ugyanis egyből felismerték. Úgy tűnik, ezek után ismét Budapestre utazott, ezért a fővárosban most érdemes résen lenni!

XIX. kerületben próbálkozott

Ahogyan azt a Metropol megírta, a csaló a XIX. kerületi Best Optikában is próbálkozott, ami során le is fotózták. Az esetet egy nő tette közzé, aki arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy az ismeretlen férfi a Lidl cég egyik beszerzési alkalmazottjának hazudta magát, majd hamis utalványokat próbált rásózni. A hölgy végül jelentette a csalási kísérletet az áruházláncnak, akik reagáltak is az esetre.

Kiderült, hogy már másokat is átvert, ugyanis inaktív Lidl-utalványokkal kereskedik!

Köszönjük üzenetét! Az Ön által küldött személy nem dolgozik a Lidl Magyarország kötelékében. Több vásárlónk is felhívta a figyelmünket a csalóra, ezért cégünk a szükséges jogi lépéseket megtette. Javasoljuk, hogy amennyiben Önnek is adott el inaktív Lidl-utalványt, tegyen hatósági bejelentést.

– írták válaszként.

Nyíregyházán is próbálkozott

A csaló férfi valószínűleg már elhitte a saját hazugságát, ugyanis teljes meggyőződéssel adja elő magát, mintha tényleg a Lidl-nél dolgozna. Nyíregyházán, egy büfékocsi tulajdonosánál próbálkozott az Agyag utcában, neki is azt mondta, hogy a Lidl-nél van, felsővezetői beosztásban. Előadta, hogy annyi juttatást kapnak, hogy nem bírják elkölteni, majd elővette a kamu Lidl-s plasztikkártyát és üzletet ajánlott a büfésnek. Közölte, hogy odaad három darabot is, de cserébe adjon neki 20 ezer forintot. Végül az volt a szerencse, hogy a büfés felismerte a férfit, ugyanis az interneten épp szembe jött vele a hír, miszerint az illető egy csaló.

Ismét Budapesten a Lidl-s csaló

Úgy látszik, a férfi egyáltalán nem zavartatja magát, még az sem érdekli, hogy több oldalon kiposztolják az arcát. Ezúttal pont az a hölgy jelezte megint a felbukkanását, aki már egyszer találkozott vele.

Engem decemberben keresett fel az üzletemben, de nem járt sikerrel. Kispesten szintén járt egy másik üzletben. Ott sajnos bedőltek neki. Továbbá járt a II. kerületben is, ott egy fiatalembert húzott le 30 ezer forinttal. A tapasztalat az, hogy egyszemélyes üzleteket keres. Ne dőljetek be neki!

- írta a nő.

Ha valaki összefutna vele, hívjon rendőrt!