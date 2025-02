Kitesznek magukért az égiek, különleges személlyel találkozik ma ez a csillagjegy

Az égiek a mai napon sem tétlenkednek, borítékolható a változás. Mi vár kedden? Máris mutatjuk!

Nem lesz eseménytelen a keddi nap! / Fotó: Metropol

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden a Vénusz belép a jegyébe, innentől hosszú hetekig (március végéig) szerencsésebbnek érzi magát, népszerűbb lesz, és úgy általában, sokkal könnyedebben mennek a dolgok. Használja ki ezeket a kedvező energiákat!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden belép a Hold a jegyébe, és sokkal kényelmesebb lesz a tempó, mint tegnap volt. Nyugalomban intézheti a dolgait, lesz ideje mindenre kényelmesen, így olyan munkát enged ki a keze közül, amire büszke.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden az Ikrekben járó Jupiter befejezi a tavaly október eleje óta tartó hátrálást, és végre elindul előre. Ez nagyon jól jön önnek. Végre ismét tele lesz energiával és tetterővel. Sokkal könnyedebben mennek innentől a dolgai.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kedden olyan valakivel hozhatja össze az élet, aki komoly szereplője lehet később az életének. Legyen nyitott, ugyanakkor nem kell semmit elhamarkodni. A türelem ezzel kapcsolatban most valóban rózsát terem.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden jöhet egy olyan helyzet, amikor a dolgok mögé kell pillantania, ha teljes képet akar. Nem minden valódi ugyanis, amit most ön elé tárnak. Hallgasson az intuíciójára! Ha ügyesen keveri a lapokat, akkor győztesen kerül ki a szituációból.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha valamilyen komolyabb változtatást tervez, akkor a mai nap lehet a szerencsenapja. Most ugyanis olyan energiák érkeznek az életébe, amik megkönnyítik a dolgát. Sőt, még ennél sokkal konkrétabb segítséget is kaphat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vannak olyan céljai, vágyai, amiknek késlekedik a beteljesülése? Fókuszáljon ma ezekre, mert most nagy lépéseket tehet meg az irányába. Mindig az a legnehezebb, hogy elinduljon az úton. Utána minden könnyebb.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Jupiter előreindulása önre is erőteljesen hat. Ha vannak olyan újévi elhatározásai, amikbe eddig nem tudott belekezdeni, akkor ezek most új lendületet kapnak. Valamiben a szerencséje is megmutatkozik a mai nap folyamán.