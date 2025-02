Elképesztő mekkora lángosokat gyűrt le a koreai influenszer, ezek sem fogtak ki rajta

Sikertörténet: a cuki kis food truck

A tulajdonosok, Kajánné Erzsébet, és Kaján Barnabás több mint 10 éve működtetik a lángosozót. A nő és a férfi házastársak, erdélyi származásúak. Az ötlet, miszerint egy food truckot üzemeltetnek, a férfi fejéből pattant ki, hiszen Erzsébet már korábban is a vendéglátásban dolgozott. Ekkor döntöttek úgy, hogy saját vállalkozást indítanak. A siker, bár nem jött elsőre, hiszen többször is a nulláról kellett újrakezdeniük – fogalmazott Barnabás – de végül megadatott nekik, és látogatásunkkor is hatalmas vendégsereg legyeskedett a kis lángosozó előtt. A siker receptjét talán nem is nehéz kitalálni, hiszen az erdélyi házaspár még mindig a hagyományos módon, és szokások szerint készítik a lángosokat.