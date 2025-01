Azt hitte, ócska átverés, kiderült: tényleg milliókat örökölt a nő az ismeretlen rokontól

Felhívták telefonon a Kanadában élő 60 éves Lorraine Gesell, majd közölték vele, hogy egy távoli rokonának birtokát örökölte. A jól tájékozottaknak ennyi elég is, hogy átverést szimatolva bontsák a vonalat. A hívásról azonban, bármilyen hihetetlenül is hangzott, kiderült: igaz! A nő édesanyjának angol unokatestvére, akiről Lorraine nem is hallott korábban, meghalt és a nő is kedvezményezett az öröklésben. Kiderült, a rokon, Raymond Barry 2021 szeptemberében, 85 évesen egyedül halt meg, hozzátartozói nélkül, viszont egy tekintélyes birtokot hagyott hátra, több mint 400 000 font (196 milió Ft) értékben.

Végakaratot nem írt az idős férfi, így nem volt megnevezett örököse (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Az Altrinchamban született Raymond soha nem házasodott meg, nem született gyermeke, légiutas-kísérőként dolgozott és volt egy két hálószobás lakása Twickenhamban. A Finders International egyik ügynöke azt a feladatot kapta, hogy találjon rokonokat, akik örökösként szóba jöhetnek.

Az ügynökség felvette a kapcsolatot Gesell-lel, hogy közöljék vele, hogy Raymond jelentős birtokának örököse. Lorraine néhai édesanyja 1951-ben Kanadába emigrált és az elhunyt első unokatestvéreként azonosították.

A hívás után először kételyei voltak a nőknek, hiszen manapság már nehéz eldönteni, hogy mi átverés és mi nem.

Különösen a fiam volt nagyon gyanakvó. Mármint hihetetlenül hangzik, hogy valaki meghalt, akit soha nem ismertél, és jogod van az örökségre. Úgy hangzik, mint egy tündérmese.

Az ügynökség külön információt adott a nőnek a családfájáról és nem kértek pénzt tőle, így Lorraine rájött, hogy valóban igaz, amit mondanak.

A Finders International összesen 47 haszonélvezőt talált Új-Zélandon, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban, akik mind megkapták részüket a hagyatékból. Azaz 8510 fontot (4,1 millió Ft) kaptak fejenként. Lorraine abban reménykedik, hogy a váratlanul kapott örökségből el tud utazni valahova kikapcsolódni, bár az összeg valószínűleg el fog menni a saját otthonának javítására – írta a Daily Star.

