Orbán Viktor XXI. Század Intézet "Sikeres magyar elnökség, esély az Európai Uniónak" címmel megrendezett konferenciáján szólalt fel január 20-án délelőtt, kiértékelve az elmúlt egy év EU-elnökségének eredményeit. Beszédét azzal kezdte: sokan és sokat dolgoztak a magyar uniós elnökség sikeréért. "Legalább ezren dolgoztak a magyar uniós elnökség sikeréért. Akik a magyar elnökség sikere ellen dolgoztak, azokat vigye el az ördög!" – jelentette ki, hozzátéve: a magyar elnökséggel nem véget ért valami, hanem valaminek a kezdete, egy új korszak kezdődött el. Orbán Viktor szerint nem szabad alábecsülni a teljesítményünket, mert ebben a félévben Donald Trump és a Patrióták megkezdték a nyugati világ átalakítását. Szólt arról is, hogy Ázsia felemelkedésének az éveit éljük, az angolszászok által dominált világ véget ért.

Orbán Viktor szerint a magyar EU-elnökség egy új korszak kezdetének tekinthető Fotó: Máthé Zoltán

A kormányfő a folytatásban szólt arról is, hogy egy új geopolitikai átalakulás zajlik, ennek egyik része Ukrajna NATO tagságának a megakadályozása az oroszok részéről, valamint Grönland és Kanada helyzete is az USA tekintetében. A nagyhatalmi felkészülés második terepe a gazdaság – mondta. Kínában most állnak át a magas high-tech iparágakra. "A Trump-féle gazdaságpolitika lényege, hogy a korábbi woke-kapitalizmus helyett Amerikában ráébredtek arra, hogy a világ elmasírozik mellettük, ha nem változik semmi. Ha így megy tovább, akkor a jövőt már nem ők írják" – tette hozzá. Donald Trump győzelme arról szól, hogy lejönnek a szerről. Az államszervezési modellek versenye is zajlik a kormányfő szerint. Erről több fontos vita zajlik a világban. Orbán Viktor szerint a nyugati liberális államszervezési modell megbukott, saját hibái súlya alatt összeroppant. Ez ellen lázadtak fel az amerikaiak.

Gazdasági semlegesség

Orbán Viktor elmondta, hogy az elmúlt 15 év során megvívott küzdelmek adják az alapját a mostani új gazdaságpolitikának. A mostani lépések alapjait a mögöttünk hagyott nemzeti konzultáció adja, amiben több mint 1,3 millióan vettek részt. A gazdasági semlegességről azt mondta a kormányfő, hogy azt Nyugaton nem veszik komolyan, azonban a gazdasági semlegesség kijelöli Magyarország helyét a nemzetközi térben.

Az EU elszigetelt lett a mostani vezetőik miatt

– ismertette a kormányfő. Orbán Viktor szerint nincs még egy olyan kontinens, amely annyira elszigetelt lenne, mint Európa. Európa elszigetelte magát Trumptól és Kínától is – tette hozzá. Az EU elszigetelte magát Oroszországtól is, és Afrikától is.