Óbuda: visszavonulót fújt a baloldal, jobb lesz az Árpád gimnáziumban tanulni

Szeptembertől elindul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) új, tanárképző kara. A történelmi intézmény első gyakorlógimnáziuma, a szintén jónevű Óbudai Árpád Gimnázium lesz. Bár a változást többen akadályozták volna, mára a kétkedők is megértették, hogy mit jelent valójában mindez az intézmény és a diákok számára. Koncz Levente igazgató-helyettes szerint, a tények és a tudás mindenre megoldás.

Óbuda: A gimnázium 700 diákot oktatásával foglalkozik Fotó: Metropol

Az állami fenntartású Árpád gimnázium eddig is jó hírnévnek örvendett, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről és az ELTE-ről fogadott tanárjelölteket óra adásra, a következő tanévtől azonban a sorhoz csatlakozik az NKE is, amelynek a gimnázium egyenesen gyakorló intézménye lesz. Az-az az állandó saját tanári kar mellett, a tanárjelöltek is gyakori óra adók lesznek, ami az igazgató-helyettes szerint azért is jó, mert a végzős pedagógusok legjavából válogathatnak a gyerekek érdekeit szem előtt tartva, ha szükséges lesz a bővítés. Az átalakulás nem volt zökkenőmentes, a szülők petíciót indítottak, amellyel a korrupcióról elhíresült, baloldali vezetésű óbudai önkormányzat is azonosult. De Koncz Levente szerint ez várható volt akkor, amikor a szülők még nem rendelkeztek elég tudással az ügyet tekintve. A politika kizárása és a megfelelő tájékoztatás azonban hamar eloszlatta a kételyeket. A gimnázium vezetése úgy ítéli meg, hogy a beolvadás mindenkinek az előnyére válik majd és a fenntartóváltozás valójában csak papírforma, hiszen az állami, tankerületi fenntartást váltja az állami közszolgálati egyetem.

Óbuda: Nem csökken az intézmény önállósága, és jobb feltételek lesznek

Mint ismert, gyakorló iskolává válni, általában preztizs növekedést jelent egy intézmény számára. Koncz Levente szerint ez az Árpád gimnázium esetében is elmondható, részben azért, mert jobb anyagi lehetőségeket jelent a változás.

Koncz Levente igazgató-helyettes szerint, a politikai érdekeket le kellett választani a valódi tényekről, amely sikeresen megtörtént Fotó: Metropol

Az NKE számos fejlesztést ajánlott fel intézményi szinten. Ilyen a többi között a udvari sportpálya felújítása vagy a technikai, adminisztratív és informatikai támogatás, de használhatjuk az egyetemi infrastruktúrát, mint például a Ludovika csarnokot a szalagavatókra. Egyénileg is számos pozitívumot hoz a változás. A munkavállalóink a jövőbe havi cafetériát és éves jutalmat kaphatnak. A tanárképzésbe is bekapcsolódhatnak illetve áttaníthatnak kollégáink az egyetemre, amelyért további juttatás jár majd nekik. Ígéretet kaptunk arra is, hogy nem fog csökkenni az intézmény autonómiája, hanem éppen növekedni fog

- sorolta Koncz, hozzátéve:"A gyerekek ennek minden áldását és gyümölcsét élvezni fogják. Nyilván az elején érzékelni fogják, hogy több tanárjelölt érkezik hozzájuk, mint korábban. Eleinte csak megfigyelőként, majd mint a tanítási gyakorlatukat végző kistanárok. De ettől nem kell félni, az ismert nagy gyakorlógimnáziumok eredményeire ez nincs rossz hatással, nálunk sem lesz az. Sőt, így a tanárjelöltek legkiválóbbjait vonzhatjuk majd magunkhoz, miután megismertük őket".

Voltak akik gáncsolták volna a változást

A gimnázium több, mint 1400 szülővel van kapcsolatban, korábban a változást vegyesen fogadták. A bejelentés után szinte azonnal petíciót indítottak, amellyel a korrupcióról elhíresült óbudai önkormányzat is lelkesen azonosult. Az ügyben nem a börtönben lévő DK-s polgármester, hanem Szabó Tímea országgyűlési képviselő volt aktív. A lendület azonban hamar alább hagyott.

A felkorbácsolt hangulatnak a kezdeti információhiány adott táptalajt, de a politika kizárása és a szülők tájékoztatása után, minden a helyére került. Maratoni fórumokon beszéltünk a szülőkkel, minden nyitott kérdésre választ adtunk és egészen más szájízzel távoztak a szülők, miután megismerték a részleteket. A szülők egyébként az árpádos pedagógusok véleményét is kikérték

–mondta az igazgató-helyettes. Hozzátette: "A szülőknek egyébként véleményezési joguk van, az NKE ajánlatáról az iskola nevelőtestülete szavazással határozott. A politikai csatazajt el kell választani az érdemi információktól és a tényektől".