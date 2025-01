Ránk hozta a frászt a havazás, de holnap már olvad – erre ügyelj a közlekedésnél!

Szerda reggelre az ablakon kinézve sűrű hóesésre és a tájat borító hólepelre ébredhettek a fővárosiak, az agglomerációban pedig tekintélyesebb mennyiségfű hó is hullott, néhol megbénítva a közlekedést. Az észak felől erősen megnövekedett felhőzetnek köszönhetően országszerte havazás kezdődött.

Az év első havazása szerda reggelre fehérré varázsolta a tájat a fővárosban – Fotó: Bánkúti Sándor

Az ország több pontján okozott fennakadásokat a havazás

Budakeszin még a tömegközlekedés is akadozott szerdán a délelőtti órákban, az emelkedőn több kék busz is elakadt. A 188-as autóbusz a hó miatt nem közlekedett a Honfoglalás sétány és a Gyár utca között, Pilisvörösvárnál pedig a 10-es úton egy kamion hajtott az árokba, ezért a 22-es kilométernél félpályás útlezárás volt. Az ország több pontján, Egercsehinél, valamint Ercsi és Martonvásár között teljesen megállt a forgalom.

A közlekedésben is fennakadásokat okozott a havazás – Fotó: Bors

Délutánra az alacsonyabb tájakon már nyoma sem volt a hónak

A hőmérséklet emelkedése miatt Budapesten a hó dél körül esőre váltott és a főváros alacsonyabban fekvő részein a leesett hó olvadásnak indult. Mostanra már nyoma sincs a téli hangulatnak. A folytatásban marad a télies időjárás, de további havazásra nem kell számítani.

Csütörtök hajnalban országszerte pára, köd és zúzmarás köd képződésére kell számítani. Jelentős csapadék sehol sem lesz, napközben azonban felhős, helyenként tartósan párás idő várható. Délkeleten a felhők mögül még a nap is előbukkanhat. Reggel –5, 1 fok várható, míg napközben –2, 4 fok közé kúszik fel a hőmérő higanyszála, a legtöbb helyen a maradék hó is elolvad.

Péntektől vasárnapig sem változik jelentősen az időjárás a Köpönyeg szerint. Borongós, szürke, sokfelé párás időre kell számítani, és csak a magasabb hegycsúcsoknál mutatja meg magát a nap. Jelentős légmozgás nem várható és a hőingadozás is kicsi lesz. A fagypont körüli hőmérséklet még a jövő hét elejére is jellemző lesz. Újabb csapadékot csak jövő keddre jeleznek a meteorológusok, akkor is inkább ónos eső, eső várható. Újabb havazásra a jövő hét végén lehet számítani.

