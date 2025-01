„A fiam elhunyt és nagyon röviddel ezután a feleségem is” – Ételmérgezést kapott egy család az álomutazáson

Egy család álomnyaralása tragédiába torkollott, amikor egy anya és 8 éves fia ételmérgezésben meghalt egy dominikai üdülőhelyen, egy új, 10 millió dolláros per szerint.

April és Oliver ételmérgezéssel kapcsolatos szövődményekben halt meg – Fotó: unsplash

A Gougeon család Torontóból utazott a Viva Dominicus Beach by Wyndham Resortba múlt év decemberében, közvetlenül karácsony után. Az első este egy svédasztalos vacsorát élveztek – írja a New York Post.

Másnap reggel 6 órára azonban mindannyian súlyosan megbetegedtek – az anya, April Gougeon és fia, Oliver nem sokkal azután halt meg, hogy kórházba szállították őket.

Mindannyian hánytunk. Odáig fajult a dolog, hogy orvoshoz kellett mennünk

– mondta az apa, Stephen Gougeon.

A családtagok – köztük a házaspár másik fia, Wesley – a személyzet segítségéért könyörögtek, de azt mondták nekik, hogy el kell jutniuk a helyszíni orvosi rendelőbe, ami az ő állapotukban lehetetlen volt. Az üdülő végül segített, amikor világossá vált, hogy négyen nem lesznek jobban.

Tolószékben vitték őket a klinikára, majd mentővel egy helyi kórházba, ahol az anyának és a fiának ekkor már légzési nehézségei is voltak.

Váratlanul leromlott az állapotuk, majd a fiam elhunyt... és nagyon röviddel ezután a feleségem is.

Másnapig várt, hogy közölje az akkor még csak 7 éves Wesley-vel a hírt, hogy soha többé nem látja az édesanyját és az öccsét – ezt nevezte a legrosszabb dolognak, amit egy apának és férjnek valaha is meg kell tennie.

A Dominikai Köztársaságból származó helyi halottkém jelentése megerősítette, hogy April és Oliver ételmérgezéssel kapcsolatos szövődményekben halt meg. A 10 millió dolláros polgári perben azt állítják, hogy az üdülőhely nem rendelkezett megfelelő higiéniai és vészhelyzeti eljárásokkal, és nem reagált időben a család egészségügyi szükségleteire.

Ezek a késedelmek értékes időbe kerültek, amit a betegségünk kezelésére lehetett volna fordítani. És végül ez a feleségem és a fiam életébe került.

A torontói felső bíróságon benyújtott perben felelősségre akarják vonni a Wyndham Hotel Canada II. Inc. vállalatot, az Air Transat Holidays A.T. Inc. vállalatot, a Transat Tours Canada Inc. vállalatot, a Viva Dominicus Beach by Wyndham vállalatot és a Clinica Canela helyszíni orvosi klinikát is.