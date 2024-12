"Máté már nincs egyedül, vigyáz rá a papája" - Tragikus autóbalesetben hunyt el a gimis hagyományőrző huszár

Fájdalmas tragédia törte ketté hétfőn (december 9.) egy szerető négytagú család életét, amikor tragikus autóbalesetben elvesztették gimnazista gyermeküket, V. Mátét. Információink szerint a baleset aznap délelőtt történt, a család pedig a délutáni órákban jelentette be a szomorú hírt.

A fiatal huszár tragikus balesetben vesztette életét Fotó: unsplash

Fiatal huszár életébe került a tragikus baleset

A fiatal ózdi fiút most százak gyászolják. A fiút és családját szinte mindenki ismerte a környéken, ugyanis híres hagyományőrzőknek számítanak: Máté, ahogyan édesapja és öccse is, huszárként tevékenykedett, ezenkívül lovagolt, néptáncolt és élénken részt vett a település életében. Táncegyüttese most fájó szívvel búcsúzik a tragikus sorsú és szépreményű fiataltól:

Akkor ébredünk rá, hogy az élet mennyire múlandó és mennyire pillanatnyi állapot, amikor egyszercsak hirtelen kámforrá válik... Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy együttesünk egykori táncosa, barátunk, társunk, Máté élete, fiatalságának derekán, tragikus körülmények között ért véget.

Nem feledjük a sok közös emléket, közös utazást, együtt töltött időt - írta megrendülten a Szabad Szombat Táncegyüttes. Volt általános iskolája is megdöbbenve értesült Máté elvesztéséről:

Mély megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy iskolánk volt tanulója, Máté tragikus hirtelenséggel elhunyt. Mindig számíthattunk rá, ha kellett, huszárként, néptáncosként, illetve történelmi kutatása még a Hadtörténeti Múzeumba is eljutott

- írta szomorúan volt iskolája, a Vasvári Úti Általános Iskola. Mint mondták, Máté igencsak komolyan vette a hagyományőrzést, ugyanis volt iskolájában élő történelemórákat tartott az ámuló kisdiákoknak:

- Középiskolásként sem engedte el a Vasvárit, élőtörténelem-órákat szervezett családjával, iskolai rendezvényeket biztosított, és diákjainknak egy ifjúsági szervezetet alapított - sorolta az intézmény.

A barátok még most is képtelenek elhinni, hogy Máté nincsen többé:

Nehéz és fájdalmas elhinni, hogy Máté már nincs veletek! De biztosan nincs egyedül, vigyáz most már rá a Papája, akivel nagyon szerették egymást! Nyugodjon békében!

- írta a férfi egyik ismerőse. Szinte mindenki megjegyezte: Máté különleges fiatal volt:

Nagyon különleges ember volt, egy csillag az égen, ami nem fog kihunyni, hanem ragyogni fog, akkor is, ha ő már elment. Sosem felejtjük el őt, mert nagyon sokoldalú volt, mindennel foglalkozott, nagy jövő előtt állt. Az élet igazságtalan, hogy elvette őt a családjától, a közösségtől

- mondta a férfi egyik barátja.