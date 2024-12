Erről tuti nem mesélt a nagymamád: elképesztő, mi zajlott a budapesti épületben – Galéria

Nehéz elképzelni, de amikor elkészült a Műegyetem ma is ismert épületegyüttese, a XI. kerület korántsem volt az a nyüzsgő, pörgős, élettel teli városrész, ahogy ma ismerjük. Az oktatási intézmény helyén a Duna csordogált. Az sem közismert, hogy az egyetem, illetve annak első kara már 1782-ben létrejött, míg az újbudai építmények csak 1908-ban kerültek a helyükre. A 240 éves intézmény története filmbe illő, az egyetem hallgatói kivették a részüket a 48-as szabadságharcból, de az 56-os forradalomból is. Az iskolához köthető a magyar repülőgép, a Gerle elkészítése. Az ikonikus épületet gyakran megtépázták a harcok, ám több mint egy évszázada tartja magát rendületlenül, és jelentősen hozzájárult az otthonául szolgáló kerület fejlődéséhez is.

A Gellért hegyről így festett a Műegyetem 1929-ben, háttérben még a Lágymányosi tó is látható – Fotó: Fortepan / Fortepan

Érdekesség, hogy a teljes épületegyüttest 115 évvel ezelőtt, 1909. november végén kapta meg az egyetem, ám minden pompa és felhajtás nélkül, köszönhetően a kor rendezetlen belpolitikai eseményeinek.

Galériánkban az intézmény történelmébe, jelentős eseményei pillanthatsz be.