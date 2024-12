Nyugalomra próbálja inteni a lakosságot a Fehér Ház és a Pentagon, miután New Jersey felett több ezer szemtanú jelentett repülő azonosítatlan tárgyakat. November 18-a óta legalább 5000 bejelentés érkezett arról, hogy "világító drónok" repdesnek éjszakánként az égen a város felett. A bejelentések között ellenséges repülőkről, és ufó csészealjakról is volt szó. Azóta a furcsa égi jelenség miatt még az FBI is nyomozást indított, ők a bejelentések között csak 100-at tartottak érdemesnek további vizsgálatokra.

Számtalan bejelentés érkezett azonosítatlan repülő tárgyakról New Jersey felett /Fotó: Marko Aliaksandr / Shutterstock/Illusztráció

Most az Unilad arról írt, hogy a Fehér Ház bejelentette, hogy a pletykákkal ellentétben biztos nem egy iráni katonai hajóról származnak a repülő objektumok. A szóvivőjük Sabrina Singh arról beszélt, hogy "egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a drónok külföldi, vagy ellenséges eredetűek lennének". De felmerül a kérdés, hogy akkor valójában mit láthattak az emberek az égen?

A Pentagon sajtósa Patrick S. Ryder arról beszélt nemrég a lapnak, hogy nagyon komolyan veszik az ügyet, és a végére járnak annak, hogy mi okozott riadalmat az amerikai nagy városban.

Naponta több ezer drón repül az égen teljesen legálisan. Ez nem szokatlan, és nem utal közbiztonsági krízisre vagy fenyegetésre. Azonban komolyan vesszük a bejelentéseket, ezért vizsgálatot rendeltünk el a régióban.

- arról azonban nem beszélt a katonai szóvivő, hogy azt fontolóra veszik-e, hogy ufó fenyegetésről lehetett szó.

Úgy értékeljük, hogy az eddigi megfigyelések között törvényes kereskedelmi drónok, hobbi drónok, rendészeti drónok, valamit merev szárnyú kis repülők és helikopterek lehetnek. Nem azonosítottuk egyelőre semmi rendelleneset, vagy nemzetbiztonsági kockázatot a polgári légtér felett. A munka azonban folytatódik

- zárta sorait a Nemzetbiztonsági szervezet.