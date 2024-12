Így kerülheted el, hogy a karácsony a legnagyobb családi veszekedéssé váljon!

A fa megvétele, a fa felállítása, de a díszítése közben is vesztek már össze, ami előfordul az ajándékok vásárlása, illetve az egyéb ünnepi készülődések alatt is. Ennek legfőbb oda, hogy év végére iszonyú fáradtak, terheltek a családok és ez sajnos gyakran Szenteste, illetve a karácsonyi ünnepkör napjain csúcsosodik ki, aminek pont az ellenkezőjéről kéne szólnia. Persze amikor a nem annyira szeretett rokonnal túl sokáig van összezárva az ember, akkor is adódhatnak problémák, előkerülhet vélt és valós sérelmek. Hogy semmi ilyen ne fordulhasson elő, néhány hasznos és megfogandó tanáccsal segítünk, hogy az ünnep, tényleg ünnep maradhasson és ne váljon családi veszekedéssé.

Egy veszekedés megmérgezi az ünnepet, főleg a gyerekeink sérülhetnek emiatt Fotó: Pexels.com (illusztráció)

A veszekedés mérgezi az ünnepet

A lapunk által megkérdezett pszichológus szerint sose engedd, hogy a karácsony egy kényszerré váljon, ahol mindennek tökéletesnek kell lennie. Gondold végig, hogy mi az, amitől a te családod boldog lesz és erre koncentrálj, ne akarj különféle külső elvárásoknak megfelelni, ne akard a reklámokban, filmekben látott tökéletes karácsonyi idillt elérni.

Sokkal fontosabb, hogy együtt legyünk a szeretteinkkel és valami olyat csináljunk, ami mindannyiunknak örömet okoz. Az a sokat emlegetett minőségi időtöltés ilyenkor talán fontosabb, mint bármikor korábban. Egymásra koncentráljunk, ne feladatokat lássunk az ünnepre

- fogalmazott a szakember, aki arról is beszélt, hogy megelőzéssel is számos konfliktus elkerülhető, melyekre érdemes felkészülni.

„Ha vendégségbe megyünk és tudjuk jól, hogy ott lesz olyan rokon, aki érzékeny egy témára, vagy éppen nagyon meg akar győzni minket az igazáról hagyjuk, nem éri meg az ünnepet elrontani egy ilyen elkerülhető és teljesen értelmetlen vitával. Tegyünk érte, hogy a szeretet ünnepe tényleg a szeretetről szóljon” - fejtette ki a pszichológus, aki azt is hangsúlyozta, hogy a mértéktartás is sokat számít, főleg az alkohol fogyasztásban, hiszen ha ezt túlzásba visszük sokkal szókimondóbbak leszünk és vélhetően nem úgy reagálunk a ingerekre, ahogy az helyes lenne.