Tóth Andi szörnyű karácsonyokat élt át gyerekként: Kiabálás, veszekedés, sírás, boldog karácsonyt, majd leszedtük a fát – Videó

Megrendítő vallomást tett Tóth Andi a Max rendelünk című YouTube-műsorban, miközben elkészítette kedvenc karácsonyi menüjét.

Fotó: Nagy Zoltán

A karácsony a legtöbb gyermek számára a legjobban várt időszak az évben. Ám nem volt ez így Tóth Andi esetében, akinek szörnyű emlékei maradtak meg az ünnep kapcsán.

„Kiabálás, veszekedés, sírás, »Boldog karácsonyt!«, leszedtük a fát. Kb. ennyi. Anyukám nagyon igyekezett mindig, próbálta megadni a módját a karácsonynak, sütött-főzött, igyekezett. Valahogy ez apukámnak nehezére esett, mi meg: vajon nagyon szar lesz idén a karácsony, vagy csak szarocska? Egyébként anyukám nagyon igyekezett, nem az ő hibája, de most már sokkal jobbak a karácsonyaink, mindenkinek” – vallotta be Tóth Andi, aki azt is elárulta, hogy számára a karácsonyt az otthonlét, a készülés jelenti. Majd a csodálatos hangú énekesnő arra is kitért, idén hogyan fogja eltölteni a szeretet ünnepének három napját.

„Már novembertől teljes pompában áll a ház, kitalálom a menüt, van karácsonyi filmes listám, és ennyi: kuckózás. Meglátom a saját családomat, a barátaim családját, de 24-én este szeretek egyedül lenni. Nem tudom, miért, de ez megmaradt így az évek alatt. Szeretek egyedül huszonnegyedikézni. Karácsony reggel meg csak a Kevin: ülök a maradékkal a kanapén, zabálok és filmet nézek. Mondok imát. Nem minden évben mentem templomba karácsony körül, de idén ráveszem magam. Nem indok, hogy lusták vagyunk!” – részletezte Tóth Andi.

