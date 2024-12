Napsütés helyett köddel és ónos szitálással zárul 2024

Nem zárul túl fényesen időjárás szempontjából a 2024-es évük. Szilveszter napján ugyanis az ország nagy részében tartós, sűrű köd várható, amiből előfordulhat ónos szitálás is. Napos területek csak nyugaton alakulhatnak ki inkább. A szélmozgás gyenge, mérsékelt marad, a reggel azonban biztosan faggyal fog indulni. A mínuszok ráadásul napközben is kitarthatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet ugyanis -1 és 7 fok között fog alakulni, egyes helyeken napközben is megmaradhat a -4 fok.

Órákon át tartó sűrű köd várható / Fotó: HungaroMet