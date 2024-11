Ilyen könnyen még nem kerestél pénzt: néhány nap alatt több mint százezer forint ütheti a nyugdíjasok markát karácsony előtt

Év végén megkezdődik a karácsonyi nagy hajrá, amikor mindig mindenki kiköltekezi magát, hiszen a karácsonyi ajándékozás és az ünnepi összejövetelek is rengeteg pénzt elvisznek. A plusz pénz ilyenkor mindenkinek jól jön, hiszen érdemes készülni az ünnepek utáni időszakra is. Ha nem szeretnéd év végén meghúzni a gatyamadzagot, vagy épp szeretnél spórolni az ünnepek utáni időszakra, ráadásul szívesen lennél a Mikulás segédje néhány napig, ez a cég a te álommunkádat kínálja.

Karácsony előtt jól jön egy kis plusz pénz Fotó: pexels.com

Karácsony előtt akár 119 ezer forintot is kereshetsz

Mikulás csomagok összekészítésére keres nyugdíjasokat egy XIX. kerületi cég. A munka november 26 és december 1 között tart és semmilyen szakmai tapasztalatot vagy különleges képzettséget nem igényel. A csomagolás hétköznap 8 és fél 5 között tart, de hétvégi munkavégzés is van lehetőség. Ha a hétvégi munkavégzést is vállalod, összesen 119 ezer forintot is megkereshetsz 6 nap alatt. A munkavégzéshez semmi másra nincs szükség, mint szorgalomra, precizitásra, de előnyt jelent neked és a munkaadódnak is, ha XIX. kerületi lakos vagy, és közel laksz a munkavégzés helyéhez. Ha érdekel az ajánlat, a helyi nyugdíjas szervezetek biztosan segítenek benne, hogy elküldd a jelentkezésed.

Ne hagyd magad átverni

A karácsonyi nagy vásárlási szezon már kezdetét vette, de egy kis tudatossággal súlyos tízezreket spórolhatsz meg még az unokák ajándékain is. Ne tévesszenek meg a nagy akciók, hiszen az üzletek ilyenkor különböző trükkökkel próbálnak hatni az érzékeidre. Bevásárlás előtt mindenképp írj össze egy listát és tartsd magad hozzá, de az sem árt, ha a tételek mellé azt is leírod, mennyit szeretnél költeni az adott termékre. Ha minden ajándékot megvettél és idejében bevásároltál az ünnepekre, jobb távol tartani magad a boltoktól, hiszen akkor biztosan nem húznak csőbe.