„Most végre felhőtlenül játszhat" – Életében először játszótéren járt SMA Tomika

Ahogy arról lapunk már többször hírt adott, rengeteg új élménnyel gazdagodott SMA Tomika a génterápia óta. A budapesti kisfiú nagyon sokat erősödött és azóta is minden nap rengeteget tesz azért, hogy fejlődjön. Családja is nagyon büszke a most már iskolás gyermekre, akinek számos szörnyűségen kellett keresztülmennie az évek során. Most azonban végre ő is igazi kisgyerek lehet, aki iskolába jár, barátokat szerez és most már játszótérre is jár.

SMA Tomika imádja az iskolát Fotó: Facebook/Együtt Tomikáért

Galó Tamás Dominik fél évvel ezelőtt kapta meg az életmentő génterápiát Dubajban. A kisfiú rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül és mindig újabb és újabb akadályt görgetett elé az élet. Tomika azonban sosem adta fel és mindig küzdött az álmaiért, amik szépen sorjában mind-mind valóra váltak. Bár a legnagyobb vágya, hogy járjon, még egy kicsit várat magára, szülei mindent megtesznek azért, hogy bepótolják azokat a dolgokat, amik a betegsége miatt nem adatott meg a kisfiúnak.

Ezer éve nem mozdultunk ki, hisz a tömeg tabu volt, de az iskolában úgyis bármit összeszedhetünk, így úgy döntöttünk, ideje rendes családként funkcionálnunk és élményeket szerezni

– mondta korábban Anikó.

Az elmúlt pár hónapban pedig volt is élmény bőven, hiszen a kisfiú elkezdte az iskolát, ahol rengeteg új barátot szerzett. Szüleivel rengeteg szuper programot is szerveztek, hogy Tomika végre átlagos gyereknek érezze magát. Természetesen az iskola mellett azért még mindig akadnak kihívások, például a gyógytornákat és fejlesztéseket is be kellett sűríteniük a napi rutinba.

Mostanára talán kezd működni a napirendünk. Elosztottuk szépen a fejlesztéseket is: péntek kivételével minden napra jut valami, hogy a szuper lendületünk megmaradjon, és Tomika tovább fejlődhessen, erősödhessen

– tudatta az édesanya.

Tomika nagyon élvezte a játszóteret Fotó: Facebook/Együtt Tomikáért

SMA Tomika végre igazi kisgyerek lehet

Anikó büszkén számolt be arról is, hogy Tomika nagyon ügyes az iskolában is. Hatalmas feladattudata van, a házi feladat az első, és csak utána jön a játék. Persze, csakis a pihenés után. Bár még mindig sokkal halványabban ír és rajzol, mint a társai, de magához képest látványos a fejlődés. Ez ugye azért van, mert nem elég erős a keze ahhoz, hogy erősebben rányomja a papírra a ceruzát. Mindezek mellett azonban továbbra sem maradhat el a szórakozás sem. A napokban pont találtak is egy játszóteret, amit míg a család külföldön volt, akadálymentesítettek.

Tomika hatalmas örömmel vette birtokba a játékokat és élvezi, hogy már ő is játszóterezhet. Hosszú ideig kerülnünk kellett mindezt, de most végre felhőtlenül játszhat. Nem tudom elmondani, mennyire csodálatos érzés, hogy végre gyerek lehet. De úgy igazán

– zárta gondolatait az édesanya, Hornischer Anikó.