„Megölelném és nem engedném el soha”- így készül a mindenszentekre a rákban elhunyt Dávidka családja

„Minden nap viszek a sírjára virágot” – kezdte a Metropolnak Kis Erzsébet, Dávidka édesanyja. Ahogyan azt korábban a Bors megírta, a 17 éves kocséri, Erdős Dávidnál súlyos betegséget diagnosztizáltak, ami miatt kórházba került. A fiú küzdött a betegségével, ám végül a szíve feladta a küzdelmeket. Családja minden nap kijár hozzá a temetőbe, éppen ezért természetesen mindenszentek alkalmával is meglátogatják Dávidkát.

Minden nap gondozzák Dávidka sírját Fotó: olvasói

Nehéz minden nap összeszedni magunkat és dolgozni menni

– folytatta az édesanya. "Most már nagyjából egy hónapja dolgozom én is, hiszen muszáj, el kell látni a családunkat. Minden egyes nap beszélek Dávidkához, kérem őt, hogy adjon erőt, hogy végig tudjam csinálni a napot. Ő pedig segít nekem. Természetesen mindenszentekkor is kimegyünk a temetőbe, én amúgy is minden nap viszek neki virágot, így lesz ez most is és gyertyákat is gyújtunk majd. Ha találkozhatnék vele, megölelném és nem engedném el soha többet, mert nagyon hiányzik" – mondta az édesanya.



Együtt küzdöttek Dávidka betegségével Fotó: olvasói

Hátfájással vitték orvoshoz

Dávid betegsége hétköznapinak tűnő fájdalommal kezdődött. Bár nem tudták semmivel sem megmagyarázni a történteket, a szülők nem gondoltak rögtön a legrosszabbra. A fiúnak először a háta fájt, majd később már feküdni és aludni sem tudott miatta. Elvitték orvoshoz, aki először csak antibiotikumot és gyógyszereket írt fel neki, de észrevette, hogy az egyik heréje be van dagadva. Megvizsgálták és kiderült, herecsavarodása van, amit meg kellett műteni. Végül így derül ki, hogy Dávidka rákos.

Virágos és mécsesek Dávidka sírján Fotó: olvasói

Végül hónapokig volt kórházban, viselte a kemoterápiát és küzdött, de májusban feladta a szervezete a harcot és örökre elaludt.