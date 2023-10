Ezekkel a járatokkal juthatsz el legkönnyebben a temetőkbe

November elsején van mindenszentek napja. Ilyenkor az a szokás, hogy az emberek meglátogatják halott rokonaik sírját, rendbe teszik és gyertyát, mécsest gyújtanak az emlékükre. November másodikán pedig halottak napja lesz, amikor szintén szokás gyertyát és mécsest gyújtani az elhunyt szeretteik emlékére, méghozzá annyit, ahány elhunyt családtagunk van. A temetők éppen ezért hosszabb nyitvatartási idővel várják a látogatókat. Autóval nem lehet majd behajtani a temetőkbe, a környékükön pedig a parkolással akadhatnak gondok, ezért a BKK a tömegközlekedéssel való megközelítést ajánlja. Mutatjuk melyik temetőbe melyik járattal lesz a legegyszerűbb eljutni.

Így lehet a legkönnyebben eljutni a fővárosi temetőkbe. Fotó: Lang Róbert

Így közlekednek majd a járatok a fővárosban

November 1-jén szerdán ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi menetrendet kell figyelni a táblákon, másodikán és harmadikán pedig az iskolaszünet idején érvényes menetrend szerint közlekednek a BKK járatai. A temetők kényelmesebb megközelítése érdekében idén is járatsűrítésekkel készül a közlekedési társaság, illetve rendkívüli járatokat is indítanak majd. Az utazás megtervezéséhez az ünnepi időszakban is célszerű a BudapestGO alkalmazást használni.

Így lehet a legkönnyebben eljutni a fővárosi temetőkbe

Új köztemető: a Blaha Lujza tér felől a 28-as, valamint napközben az Új köztemetőig közlekedő 37-es villamossal lehet ide eljutni, továbbá november 1-jén a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között közlekedő 28B villamossal, a Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as, a 202E és a 268-as autóbuszokkal, valamint november 1-jén Kőbánya-Kispest M és az Új köztemető között közlekedő 68B autóbusszal. A temető elérhető továbbá a Puskás Ferenc Stadion metróállómás felől is a 95-ös és 195-ös autóbusszal.

a Blaha Lujza tér felől a 28-as, valamint napközben az Új közlekedő 37-es villamossal lehet ide eljutni, továbbá november 1-jén a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között közlekedő 28B villamossal, a Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as, a 202E és a 268-as autóbuszokkal, valamint november 1-jén Kőbánya-Kispest M és az Új köztemető között közlekedő 68B autóbusszal. A temető elérhető továbbá a Puskás Ferenc Stadion metróállómás felől is a 95-ös és 195-ös autóbusszal. Farkasréti temető: a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar, illetve az M2-es metró felől a november 1-jén napközben sűrűbben közlekedő 59-es, illetve az 59A villamossal érhető el. Emellett a 8E és az 53-as autóbusz is gyakrabban közlekedik november 1-jén, előbbi gyors eljutást biztosítva többek között Kelenföld és Gazdagrét felől.

a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar, illetve az M2-es metró felől a november 1-jén napközben sűrűbben közlekedő 59-es, illetve az 59A villamossal érhető el. Emellett a 8E és az 53-as autóbusz is gyakrabban közlekedik november 1-jén, előbbi gyors eljutást biztosítva többek között Kelenföld és Gazdagrét felől. Óbudai temető: November 1-jén a szokásosnál sűrűbben induló 160-as, továbbá a 260-as járatot ajánlja a BKK. A 118-as és a 218-as autóbusz mellett 118B jelzéssel rendkívüli buszjárat indul a Szentlélek tér H és az Óbudai autóbuszgarázs között november 1-jén, biztosítva a H5-ös HÉV felől is a sírkert könnyebb elérését.

a szokásosnál sűrűbben induló 160-as, továbbá a 260-as járatot ajánlja a BKK. A 118-as és a 218-as autóbusz mellett 118B jelzéssel rendkívüli buszjárat indul a Szentlélek tér H és az Óbudai autóbuszgarázs között november 1-jén, biztosítva a H5-ös HÉV felől is a sírkert könnyebb elérését. Megyeri temető : a temető megközelítéséhez a szokásosnál sűrűbben induló 30A, valamint a 30-as, a 230-as és a 147-es autóbuszt ajánlja a BKK. November 1-jén 30B jelzéssel rendkívüli járat közlekedik Újpest-központ M végállomás és Megyer, Szondi utca között.

: a temető megközelítéséhez a szokásosnál sűrűbben induló 30A, valamint a 30-as, a 230-as és a 147-es autóbuszt ajánlja a BKK. November 1-jén 30B jelzéssel rendkívüli járat közlekedik Újpest-központ M végállomás és Megyer, Szondi utca között. Rákospalotai temető: a temető megközelítéséhez a november 1-jén a szokásosnál sűrűbben induló 196-os, 196A, valamint a 231-es és a 231B autóbuszokat, továbbá a megszokottnál nagyobb befogadóképességű, csuklós autóbuszokkal közlekedő 130-as járatot ajánlják.

a temető megközelítéséhez a november 1-jén a szokásosnál sűrűbben induló 196-os, 196A, valamint a 231-es és a 231B autóbuszokat, továbbá a megszokottnál nagyobb befogadóképességű, csuklós autóbuszokkal közlekedő 130-as járatot ajánlják. Pesterzsébeti temető: a temető megközelítéséhez a Határ út felől az 52-es pótlóbuszt, Gubacsi út felől a 2B pótlóbuszt, illetve a 36-os buszt ajánlják. A temető elérhető a megszokottnál sűrűbben közlekedő 135-ös autóbusz november 1-jén az áruházak zárva tartása miatt csak a Szentlőrinci úti lakótelepig közlekedik.

a temető megközelítéséhez a Határ út felől az 52-es pótlóbuszt, Gubacsi út felől a 2B pótlóbuszt, illetve a 36-os buszt ajánlják. A temető elérhető a megszokottnál sűrűbben közlekedő 135-ös autóbusz november 1-jén az áruházak zárva tartása miatt csak a Szentlőrinci úti lakótelepig közlekedik. Kispesti temető: a temető megközelítéséhez a 42-es villamos helyett közlekedő pótlóbuszt, továbbá a 93-as, a 93A, a 132E, a 142E, a 194-es és a 194B autóbuszokat ajánlják.