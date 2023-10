Ezt tudnod kell: így változik az élet az ünnepek idején

A halottak napja közeledtével a temetők környékén egyre nagyobb tömegre lehet számítani, hiszen sokan kerekednek fel, hogy megemlékezzenek halott szeretteikről. Ennek fényében változik a temetők nyitvatartása és a közlekedés is. Mutatjuk a részleteket!

Szeretteinkre emlékezünk. Fotó: Lang Róbert

A Budapesti Közművek keretében önállóan működő BTI Temetkezési Divízió a korábbi évekhez hasonlóan idén is gondoskodott arról, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről a fővárosi temetőkben, Mindenszentek - Halottak napja időszakában.

A Társaság az alkalomhoz illő, kegyeletteljes motívumokkal és fényfestéssel világítja meg a Farkasréti temető ravatalozóját és az Óbudai temető bejáratánál található kápolnát.

Közös mécsesgyújtás

A BTI idén is részt vesz az Országos Mindenszentek napi mécsesgyújtáson, melyet a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete szervez több városi temető csatlakozásával. 2023. november 1-jén 16.00 órától az Óbudai temetőben a látogatókkal közös mécsesgyújtással teremtenek lehetőséget az együttes emlékezésre.

Közös emlékezésre is van lehetőség. Fotó: shutterstock

Műsorral egybekötött közös kegyeleti megemlékezést tartanak az alábbi helyszíneken és időpontokban:

október 31-én 17:00 órai kezdéssel az Új Köztemető szóró parcellájánál,

november 1-jén 17:00 órai kezdéssel a Farkasréti temetőben, a ravatalozó előtti téren.

Október 28. és november 1. között a megnövekedett forgalom miatt az alábbiak szerint változik a budapesti köztemetők irodáiban az ügyeleti rend:

október 28. – október 29. 8:00 – 16:00 óráig

október 30. – október 31. 7:30 – 17:00 óráig

november 1. 8:00 – 17:00 óráig

A látogatókra tekintettel a budapesti temetők a Mindenszentek - Halottak napja időszakában az alábbi, meghosszabbított nyitvatartás mellett látogathatóak:

október 30. – október 31.07:00 – 20:00 óráig

november 1. – november 2.07:30 – 20:00 óráig

Ingyenes kisbusz

A látogatók megsegítése érdekében a BTI a legnagyobb forgalmú Új Köztemetőben október 30. és november 1. között térítésmentes kisbuszos közlekedést biztosít 8:00 órától 17:00 óráig.

Autósok figyelem

Október 31-től november 2-ig tilos behajtani autóval a kegyeleti helyszínek nyugalmának biztosítása érdekében. Kivétel ez alól az Új Köztemető, ahova - a temetői forgalom és telítettség függvényében - október 31., 07:00 órától november 2., 20:00 óráig díjmentesen lehet gépjárművel behajtani. Az Uniós országokban érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező látogatót szállító gépjárművek időkorlátozás nélkül hajthatnak be az összes BTI fenntartású temetőbe, amennyiben ezt a sírkertek gyalogosforgalmának sűrűsége lehetővé teszi. A BTI arra kéri az idős, vagy mozgásukban korlátozott látogatókat, hogy ezeken a napokon lehetőség szerint inkább a kisebb forgalmú, délelőtti órákban keressék fel a temetőket. Az Angeli úti és a Tamás utcai temetők esetében - a sírkertek kis mérete miatt - nincs lehetőség a gépjárművek behajtására

Fő a biztonság

A biztonságos temetőlátogatás, valamint a forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében a BTI a temetőkben megerősített rendészeti szolgálatot biztosít, illetve a kerületi rendőrségi egységek, közterület-felügyelők és a polgárőrség tagjai is járőröznek a forgalmas napokon.

Mindenszentek, Halottak napja, Halloween? Most akkor mikor mire emlékezünk?

A halottak napja egy keresztény ünnep, melyet november 2-án tartunk. Ezen a napon sokan gyertyát, mécseseket gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából – általános, felekezetektől független – az elhunytakról való megemlékezés napjává. A mindenszentek vagy mindszentek napja szintén a keresztények ünnepe, melyen az üdvözült lelkekre emlékezünk. A katolikus keresztény világ ezt a napot november 1-jén tartja. A Halloween kilóg a sorból, hiszen egy ősi kelta hagyományokra épülő ünnep, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak. Az október 31-e éjjelén tartott halloweeni eseményeknek hazánkban is egyre nagyobb divatja van, hiszen ilyenkor kicsit ki lehet szakadni a szürke hétköznapokból. Számos család csatlakozik ilyenkor a „csokit vagy csalunk” jeligére történő házaláshoz, amikor a gyerekek rémisztő jelmezbe öltözve kilincselnek a szomszédságban némi édességég reményében.

Kikapcsolódásra is lehetőséget adnak az ünnepek. Fotó: unsplash.com

Tanszüneti munkanap szerint járnak a buszok

A BKK járatai október 31-én a tanszüneti munkanapi, november 1-jén pedig az ünnepnapi menetrendjük szerint közlekednek, de a temetőket érintő bizonyos vonalakon ezekben a napokban is sűrűbb közlekedést vagy nagyobb befogadóképességű járműveket biztosít a BKK.

A temetők környékén útlezárásokra kell számítani, amelyek befolyásolhatják a környéken áthaladók közlekedését. Az ünnepi időszakban a sírkertek környékén jellemző jelentős gépkocsiforgalom, illetve korlátozott parkolási lehetőségek miatt a BKK javasolja, hogy a temetőkbe látogatók elsősorban a közösségi közlekedési eszközöket válasszák.

Új köztemető

Az Új köztemető megközelítése a Blaha Lujza tér felől a 28-as, valamint ebben az időszakban minden nap napközben az Új köztemetőig közlekedő 37-es villamos, továbbá november 1-jén a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között közlekedő 28B villamos, a Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as, a 202E és a 268-as autóbuszok, valamint november 1-jén Kőbánya-Kispest M és az Új köztemető között közlekedő 68B autóbusszal ajánlott. A temető elérhető továbbá a Puskás Ferenc Stadion metróállomás felől a 95-ös és 195-ös autóbusszal is. A 28B villamosjárat útvonala és menetrendje elérhető a BKK felületein. Módosul a 95-ös és a 195-ös autóbusz útvonala. A Felsőcsatári köz végállomás felé tartó buszok október 28-tól november 1-ig a Harmat utca–Újhegyi út útvonalon érik el a temetőt, az útvonalváltozás miatt nem érintik a Kada utca/Mádi utca, Kada utca/Maglódi út, a Bajcsy-Zsilinszky kórház, a Venyige utca és a Sírkert út megállóhelyet. A temetőnél az Újhegyi úton, a körforgalom előtt áll meg a 95-ös busz.

Az Új köztemető környékén ideiglenes forgalmi rend lép életbe

• az Újhegyi utat a Maglódi úttól a temető bejárata felé a közösségi közlekedésnek tartják fenn október 28-án 8:00-tól november 1-jén 20:00-ig;

• ebben az időszakban a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca irányába;

• a Kozma utca Jászberényi út–körforgalom közötti szakaszát október 28-án 7 órától november 1-jén 20 óráig operatív rendőri intézkedéssel – a forgalom nagyságának függvényében – a Jászberényi út irányába csak a közösségi közlekedési járatok használhatják.

Farkasréti temető

A Farkasréti temető a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar, illetve az M2-es metró felől a november 1-jén napközben sűrűbben közlekedő 59-es, illetve az 59A villamossal érhető el. Emellett a 8E és az 53-as autóbusz is gyakrabban közlekedik november 1-jén, előbbi gyors eljutást biztosítva többek között Kelenföld és Gazdagrét felől.

Óbudai temető

Az Óbudai temető megközelítéséhez november 1-jén a szokásosnál sűrűbben induló 160-as, továbbá a 260-as járatot ajánlja a BKK. A 118-as és a 218-as autóbusz mellett 118B jelzéssel rendkívüli buszjárat indul a Szentlélek tér H és az Óbudai autóbuszgarázs között november 1-jén, biztosítva a H5-ös HÉV felől is a sírkert könnyebb elérését.A 118B rendkívüli buszjárat útvonala és menetrendje a BKK felületein érhető el.

Megyeri temető

A Megyeri temető megközelítéséhez a szokásosnál sűrűbben induló 30A, valamint a 30-as, a 230-as és a 147-es autóbuszt ajánlja a BKK. Október 30-án és 31-én, hétfőn és kedden a 122E autóbusz Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak végállomás felé is megáll a Megyeri temetőnél. November 1-jén 30B jelzéssel rendkívüli járat közlekedik Újpest-központ M végállomás és Megyer, Szondi utca között.

Rákospalotai temető

A Rákospalotai temető megközelítéséhez a november 1-jén a szokásosnál sűrűbben induló 196-os, 196A, valamint a 231-es és a 231B autóbuszokat, továbbá az október 28. és november 1. között a megszokottnál nagyobb befogadóképességű, csuklós autóbuszokkal közlekedő 130-as járatot ajánlja a BKK.

Pesterzsébeti temető

A Pesterzsébeti temető megközelítéséhez a Határ út felől az 52-es pótlóbuszt, Gubacsi út felől a 2B pótlóbuszt, illetve a 36-os buszt ajánlja a BKK. A temető elérhető a megszokottnál sűrűbben közlekedő 135-ös autóbusszal, amely november 1-jén az áruházak zárva tartása miatt csak a Szentlőrinci úti lakótelepig közlekedik.A 36B rendkívüli buszjárat közlekedik a Gubacsi út/Határ út és Szentlőrinci úti lakótelep között.

Kispesti temető

A Kispesti temető megközelítéséhez a 42-es villamos helyett közlekedő pótlóbuszt, továbbá a 93-as, a 93A, a 132E, a 142E, a 194-es és a 194B autóbuszokat ajánlja a BKK.

Pestszentlőrinci temető

A Pestszentlőrinci temető megközelítéséhez a 93-as, a 93A, a 182-es, a 182A, a 184-es, a 217-es, a 282E és a 284E buszokat ajánlja a BKK.

Csepeli temető

A Csepeli temetőhöz a megszokott menetrendjük szerint közlekedő 38-as, a 38A, a 138-as, a 238-as és a 278-as autóbusszal lehet eljutni. A felsorolt vonalakon a szokásosnál nagyobb befogadóképességű, csuklós autóbuszok közlekednek.

Cinkotai temető

A Cinkotai temető a 92-es és a 92A autóbuszokkal közelíthető meg.

Budafoki temető

A Budafoki temető az 58-as és a 158-as, a 250-es és a 250B buszjárattal, valamint november 1-jén a Savoya Parktól induló 158B autóbusszal közelíthető meg.

Budakeszi temető

A Budakeszi temető a 22-es, a 22A, a 188-as és a 222-es autóbusszal közelíthető meg.

Nagytétényi temető

A Nagytétényi temető megközelítésére a 13-as, a 33-as, a 113-as, a 113A és a 133E buszok igénybevételét javasolja a BKK.

Fiumei úti sírkert

A Fiumei Úti Sírkert megközelítésére a BKK a 23-as, illetve a 24-es villamos mellett Kőbánya felől a 28-as, a 28A és a 37-es villamost ajánlja. November 1-jén rendkívüli járatként a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között 28B jelzéssel is közlekedik villamos.

Kozma utcai izraelita temető

Az Izraelita temető megközelítésére a BKK a Blaha Lujza tér felől a 28-as villamost, Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as autóbuszt ajánlja.

Kispesti öreg temető

A temető megközelítéséhez az 54-es, az 55-ös, a 84E, a 89E, a 99-es, a 151-es és a 294E buszjáratokat ajánlja a BKK, melyek a megszokott menetrendjük szerint közlekednek.

A reformáció emléknapja október 31.

Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit. Luther a katolikus egyház megreformálást szerette volna elérni, hiszen elutasította a búcsúcédulák árusítását, és bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert tanai miatt eretnekséggel gyanúsították, ám ő kihallgatása során sem vonta vissza kijelentéseit. A pápa kiátkozta, bárki üldözhette, vagy akár meg is ölhette őt, végül Wartburg várában talált menedékre. Nézetei hosszas harcok árán végül az evangélikus irányzat alapjai lettek, míg a nála is radikálisabb, Kálvin János, genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja lett. A lutheri reformáció nem csak a protestáns felekezetek létrejöttét eredményezte, de a római katolikus egyház megújulását is maga után vonta. Mára a katolikus egyház és a protestáns felekezet testvérként tekint egymásra.

Ma van a takarékosság világnapja

A Takarékossági világnapot, melyet minden év utolsó októberi munkanapján tartunk meg, a Takarékbankok Világszervezete hívta életre 1924-ben, a milánói pénzügyi konferencián. Ennek a napnak az a célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a takarékosságra, amibe az energiahatékonyság is beletartozik. A szakemberek szerették volna tudatosítani az emberekben, hogy a pénzzel felelősség jár, amely a tudatos fogyasztásra – ezáltal a bolygónk élővilágára és erőforrásaira is – hatással van.

Így spórolhatsz ezreseket napi szinten

Készíts költségvetést!

Nézd át, mire fizettél elő!

Készíts étkezési tervet!

Csomagolj ebédet!

Főzd magadnak a kávéd!

Csökkentsd az impulzus vásárlásaidat!

Gyűjtsd össze az aprópénzt!

Esős, de meleg lesz a mai nap

Az átmeneti szünet után ma újra több helyen lehet kisebb mennyiségű csapadék, de nagy esőre nem kell számítani. A koponyeg.hu prognózisa szerint a hajnali 14 fok után napközben egészen 20 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála, is továbbra is folytatódik az átlagnál melegebb időjárás. Szerdától azonban lassú lehűlés kezdődik, ami már véglegesnek látszik.