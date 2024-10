Fényből kelt életre a Hupikék törpikék Aprajafalvája a fővárosi Füvészkertben – Galéria

A Garden of Lights ebben a szezonban egy igazi, kultikus rajzfilm fényekkel teli, varázslatos világába csalogatja a látogatókat Budapesten. A különleges fény és multimédia-kiállítás idei témája nem más, mint a Hupikék törpikék – a Füvészkertben megelevenedik Aprajafalva és ahogyan a főcímdal szólt, itt lesz Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska!

Életre keltek Aprajafalva lakói a Füvészkertben / Fotó: Ambrus Marcsi

Hupikék törpikék a Füvészkertben

Ugye, máris halljuk azt a bizonyos dalt? Az alkotók is hallottak már a gonoszról, a csúf, kopasz Hókuszpókról – így hát velünk lesz ő és a macskája, Sziamiaú is. A kiállítás a felnőtteket igazi nosztalgikus hangulatba keríti, míg a gyerekeknek megmutatja, milyen az, amikor a mese világa egyszer csak megelevenedik. Mivel a lenyűgöző tárlat nem csak képi világában különleges, az alkotók mindenképp azt tanácsolják, hogy ha csak teheted, látogasd meg, ám ha most nincs lehetőséged Aprajafalvába utazni, van egy jó hírünk. Elképesztő fotógalériánkat azért hoztuk létre, hogy azok is átélhessék a nem mindennapi élményt, akik valamilyen oknál fogva, nem tudnak a helyszínre látogatni. Ha a képek láttán mégis úgy döntenél, hogy ezt valóban kár lenne kihagynod, 2025. március 2-ig nyitva áll előtted a Garden of Lights kiállítás ajtaja.

Interakítv örömök

Az élményhez – csak hogy a digitális életbe született gyerekeknek még könnyebb legyen kapcsolódni, - csatlakozik egy applikációs játék, a Gamification is. A kiállításon tett séta során a gyerekek és a szülők közösen játszhatnak, a mobilalkalmazásban az installációkhoz kapcsolódó kérdések mentén haladva juthatnak el a kijáratig, ahol sikeres kitöltés esetén ajándék várja őket. Így hát a Garden of Lights csodája nem csak a képzelőerőt és a kreativitást fejleszti, hanem motivációt és a családnak önfeledt, közös időtöltést is ad!