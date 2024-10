Csúfos bukás lett Magyar Péter szombati demonstrációja

Szerinte a kudarc nem jelenti azt, hogy Magyar Péter ősszel ne próbálkozna újra, például október 23-án, vagy újabb és újabb akciókkal ne próbálná magára vonni a figyelmet a jövőben.

Az Index megkérdezte Ember Zoltán Leventét, az Iránytű Intézet ügyvezetőjét és elemzőjét, valamint Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét.

Az Iránytű Intézet elemzője elmondta, hogy ha megvizsgáljuk a teljes tüntetést, akkor azt látjuk, hogy jobban hasonlított a mostani tüntetés a korábbi ellenzéki megmozdulásokra, mint az eddigi Magyar Péter-féle rendezvényekre.

Horn Gábor kifejtette, hogy ő is hasonlóan érezte, de ennek lehet részben az is az oka, hogy október elején vagyunk, rossz az idő, és nem a belvárosban, hanem a környezetet illetően inkább ipari, kereskedelmi telepek mellett kellett tüntetni.

„Magyar Péterék is beleesnek abba a hibába, hogy a rendezvény túl hosszú, nem tudják abbahagyni. Ez is egy több mint kétórás tünti volt. Valahogy az ellenzéki oldalon lévő politikai szereplők nem tudják elfogadni, hogy elég lenne negyvenperces beszéd. Ebben én is látok egyfajta beleszürkülést a hagyományos ellenzéki akciókba, de még ezzel együtt is jóval sikeresebb, mint mások” – mondta el a Republikon vezetője.

Magyar Péter beszédét egy idézettel kezdte: „ismételj el egy hazugságot sokszor, és az emberek azt fogják hinni, hogy az az igazság”. Magyar szerint ez Adolf Hitler tanácsa a Fidesz propagandájának, amit megfogadtak a kormánypártnál.

„Én mindig tartózkodom attól, hogy Orbánékat lefasisztázzák, mert az gondolom, hogy Orbán Viktor és környezete nem fasiszta és nem is náci gondolatokat képvisel. Az idézet mondanivalója a helyén volt, de én nem biztos, hogy egy Hitler-idézettel kezdenék, mert hiteltelenít, hiszen nem csak én gondolom azt, hogy a kormány hitleri szinten lenne”– mondta el Horn Gábor hangsúlyozta, hogy tisztában van azzal, hogy vannak olyan szélsőségesek, akik nem értenek vele egyet, de ők kisebbséget képeznek az ellenzéken belül. A Republikon vezetője szerint kontraproduktív volt ez az idézet, de legalábbis biztos nem adott hozzá a beszédhez, ő inkább keresett volna egy hasonló tartalmú, de más személytől származó mondatot.

Ezt egy túlzó indításnak gondolom, mert ez azért nem a hitleri világ

– tette hozzá Horn Gábor.