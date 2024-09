Orbán Balázs nyílt levelet írt Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének (aki a 2013-as nagy árvíz idején Brüsszelben élt éppen), melynek szövegét a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán tett közzé kedden délben.

Orbán Balázs nyílt levelet írt Magyar Péternek (Fotó: Ladoczki Balazs)

„Tisztelt Képviselő Úr!

Sajnálattal értesültem róla, hogy az Öntől immár megszokott faragatlan stílusban tette nyilvánvalóvá, hogy nem találkozunk egy vita erejéig csütörtök este. Ezzel kapcsolatban a következőkre szeretném felhívni a figyelmét:

1. Arra szeretném kérni a Képviselő urat, hogy az árvíz elleni védekezés ügyében hagyja abba a hazudozást. Az állami szervek és a kormány teszi a dolgát, Magyarország ezt is meg fogja csinálni, mint ahogy megtette 2013-ban is – amikor egyébként Ön nem Magyarországon élt. Politizálásnak pedig a mi meglátásunk szerint nincs helye a gátakon.

2. Hónapok óta nyomasztja Magyarország politika iránt érdeklődő közvéleményét azzal, hogy Önnel senki nem vitázik, és nem hívják a köztelevízióba. Ezek után pedig, amikor teret és felületet kapna, angolnákat meghazudtoló módon igyekszik kibújni a vita alól. Sebaj, én megvárom. Kíváncsi vagyok, hogy a következő alkalommal mi lesz a kifogás. Kifogások gyártásában, vádaskodásban ugyanis Ön eddig is világklasszis teljesítményt nyújtott.

Üdvözlettel,

Orbán Balázs”