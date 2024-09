Lopás miatt kikérte a legfőbb ügyész Magyar Péter mentelmi jogát

A lopás bűncselekménye miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként Polt Péter legfőbb ügyész indítványt tett az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. Mint arról az Origo töbször is eszámolt, több tanúvallomás is született már a rendőrségi nyomozás során, amely Magyar Péter diszkóbotránya ügyében indult. A portál információi szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság mások mellett kihallgatta azt a személyt is, akit a Tisza Párt alelnöke megtámadott az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen június 21-én éjszaka. A baloldali politikus a diszkóban erősen ittasan randalírozott.