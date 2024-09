Hiába ígérte Magyar Péter, nyár óta nem vesz részt EP-ülésen – Video

Magyar Péter szavai köszönőviszonyban sincsenek a tetteivel. A Tisza Párt elnökének újabb ígérete vált illúzióvá. Magyar Péter a parlamenti és önkormányzati választásokat megelőzően ugyanis azt ígérte, pártja képviselői be fognak járni a munkahelyükre, azaz az Európai Parlamentbe. Ehhez képest ő sokszor messziről elkerüli az EP-t – volt, hogy a Keleti pályaudvarnál sörözött. Igaz, Magyar Péter korábban azt is ígérte, nem veszi fel az EP-mandátumát, mégis felvette. Ahogy azt is megígérte, hogy megszünteti majd a mentelmi jogot, míg most a diszkóbotránya miatt nem hajlandó lemondani arról. Sőt, Magyar Péter több hónapon keresztül azt állította, hogy nem kell neki a többmilliós európai parlamenti állás, a választást követően azonban bejelentette, mégis beül az Unió döntéshozó testületébe. Magyar Péter gyorsan megszegte az egyik leghangzatosabb kampányígéretét is – írja az Origo.

Magyar Péter szavai köszönőviszonyban sincsenek a tetteivel (Fotó: AFP / afp)

Nem jelent meg az EP Alkotmányügyi Bizottságának (AFCO) ülésén, holott nemcsak tagja, hanem alelnöke is a testületnek. Holott azt mondta korábban, hogy fognak dolgozni, bejárnak az EP-képviselőik munkahelyükre. Nyár óta viszont nem jár be Magyar Péter.

Magyar Péter az első munkanapján távol maradt a brüsszeli munkától (Forrás: Origo)

„Mi mindig értetek fogunk dolgozni a nap 24 órájában és a hét 7 napján. […] Nem mindegy, hogy az ember a nap 24 óráját munkával tölti, vagy egyébként teniszezik kint Brüsszelben, vagy egyébként klubokba meg bárokba jár. Erre is tudok példát mondani. Én nem így fogom múlatni az időt” – mondta Magyar Péter, amikor bejelentette, hogy korábbi állításával szemben felveszi az uniós képviselői mandátumot.

Az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO) szerdán tartott első rendes ülésén Magyar Péter széke látványosan üresen maradt a pulpituson, holott ő a testület 4. alelnöke. Magyar Péter szembetűnő távolmaradása visszanézhető az Európai Parlament honlapján.

Magyar Péter már az EP-listavezetők köztelevízióban rendezett vitáján is azt állította, hogy a Tisza Párt képviselői bizonyosan be fognak járni a munkahelyükre, és önöket fogják képviselni. Mindezt az alábbi videóban látható és hallható: