Budapestre jön a sakk legnagyobb világeseménye: hivatalos dal is készült a 45. Sakkolimpiához

Magyarországra hazatér a sakk szeptemberben: a sportág hazánkban megjelenése óta töretlen sikernek örvend. Nemcsak a profi játékosok hódolnak az elme legnemesebb játékának: sakkozott Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Karinthy Frigyes, és megannyi történelmi személyiségünk is. Nem maradt játékosok nélkül a zeneszerzők világa sem: Erkel Ferenc például szenvedélyesen sakkozott, amikor csak tehette.

Idén a Zeneszöveg.hu Artisjussal együttműködésben szervezett táborában ismét összekapcsolódott a sakk a zenével. Kilenc országból érkeztek szövegírók, zeneszerzők és producerek a táborba, hogy három napon át közösen alkossanak a hazai dalszerzőkkel, témájuk pedig a 45. Sakkolimpia volt. A grandiózus világverseny hazai szervezői, azaz a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Magyar Sakk Szövetség választották ki az itt készült dalok közül Rose May és Raul közös dalát, a Trojan War-t a 45. Sakkolimpia hivatalos dalául.

A modern stílusú dal a pop és a drum and bass elemeit ötvözi, dinamikus hangzással adja vissza a sakkpartik izgalmát. A hozzá készült videóklip különleges látványvilágával és lebilincselő történetmeséléssel illusztrálja Rose May és Raul dalát. A klipben, ahogyan a dalban is a sakk motívumai, valamint a szerelem és a stratégia témái egyaránt megjelennek.

Rose May énekes-dalszerzőként 2023 őszén a „SESSION_01” című Toldyuuso albumon szerepelt először, többek között BÖBE, P.Y.F.U. és Brenka mellett. Saját albummal 2023-ban debütált. Raul 2011-ben került köztudatba, amikor a Horváth Tamás és Raul formációban sorra hozták ki dalaikat, klipjeiket. Ezek a dalok mára már milliók kedvencei.

A 45. Sakkolimpiára legendás játékosok és fiatal reménységek egyaránt érkeznek a világ minden pontjáról. Helyszíne a BOK Csarnok, ahol a verseny mellett egy expót is megrendeznek a szervezők. Az expón megannyi sakkos program kap helyet, amelyek minden korosztály számára lehetőséget adnak arra, hogy közelebb kerülhessenek a sakkhoz. Lehetőség lesz követni az élő közvetítést, amelyet profi kommentátorok tesznek közérthetővé azok számára, akik kevésbé szakavatottak a sakkban, a Magyar Sakk Szövetség szervezésében lesz számos kísérőprogram. Az expó teljes programja ingyenes.