36 éves korában elhunyt a világhírű testépítő, mutáns méreteivel került a köztudatba

Szomorú tragédia híre érkezett Fehéroroszországból. Tragikusan fiatalon, 36 éves korában ugyanis elhunyt Illia „Golem” Yefimchyk világhírű testépítő. Az extrém méreteiről, és brutális mennyiségű kalóriabeviteléről ismert férfi szívinfarktus következtében veszítette életét. A felesége talált rá, aki bár azonnal hozzálátott a mellkaskompresszióhoz, nem tudta már megmenteni a szerelme életét. Mentőhelikopter szállította kórházba a férfit, és mesterséges kómába helyezték, néhány nappal később pedig agyhalottá nyilvánították.

Golem szíve valószínűleg a mérhetetlen mennyiségű táplálkozás (napi 16 500 kalóriát vitt be), a brutális edzés, a hatalmas izomtömeg, és az esetleges teljesítményfokozók együttes hatására adhatta fel a harcot. A sportoló sosem cáfolta, hogy használ szteroidokat, azonban hivatalos versenyeken nem is indult, és így is 300 kilóval tudott fekve nyomni, és 350 kilót húzott fel. Utolsó hónapjaiban pedig már 154 kilós testsúllyal rendelkezett, és az Instagram-oldalát 300 ezren követték már. Felesége szomorú sorokkal búcsúzott tőle.

Egész idő alatt imádkoztam, hogy felépüljön. Minden napot mellette töltöttem reménykedve, és a szíve úgy tűnt, hogy két nap után újra dobogni kezd, de az orvos azt a hírt közölte velem, hogy az agya már nem működik. Köszönöm mindenkinek a szívmelengető támogatást, felismertem már, hogy nem maradtam egyedül ezen a világon

– idézte a nőt a DailyStar.