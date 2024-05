"Az idő minden sebet begyógyít" - írta térdműtétje után a 31 éves testépítő, majd nem sokkal később meghalt

Tragikus hírek érkeztek Németországból. Május 26-én az otthonában ugyanis holtan találtak rá a 31 éves Kevin Gebhardt-ra, aki mindössze néhány héttel ezelőtt esett át egy térdműtéten. A fiatalember profi testépítő és edző volt, hirtelen halála lesújtotta a sportág szerelmeseit. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az ismerősei szerint a kórházi beavatkozásához lehetett köze.

Április 26-án Kevin még vidáman posztolta az Instagram-oldalán, hogy átesett egy térdműtéten és jelenleg otthonában lábadozik - számolt be róla a DailyStar.

Az idő minden sebet begyógyít

- írta képéhez a sztársportoló, aki 14 éves kora óta rendszeresen edzett és versenyzett. Kevin nem csak hazájában volt híres testépítő, sokszor járt Amerikába is edzeni, ahol más versenyzőkkel együtt készültek a versenyeikre. Itt ismerkedett meg a világbajnok testépítővel Dorian Yates-sel és Milos Sarcev Gebhardt-tal is, aki most szomorú sorokkal emlékezett meg barátjáról.