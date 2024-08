Óbudán egyre többen követelnek új választást - börtönben vannak a városvezetők, de ki irányítja a kerületet?

Karácsony Gergely hallgat

A legfeltűnőbb Karácsony Gergely hallgatása. Az elmúlt hetekben hiába ostromolták az újságírók kéréseikkel a városháza sajtóosztályát, választ nem kaptak. A Facebookon rendszerint naponta kétszer is posztoló főpolgármester számára úgy tűnik, mintha nem is történt volna semmi említésre méltó Óbudán, nemhogy Budapest rendszerváltás utáni történetének legsúlyosabb önkormányzati korrupciós ügye...

„Karácsony Gergelynek világossá kell tennie, hogy kitart-e az óbudai polgármester támogatása mellett, vagy egyetért-e azzal, hogy Kiss Lászlónak le kell mondania – fogalmazott Vitézy Dávid, aki emlékeztetett rá, hogy a Karácsony Gergely által vezetett fővárosi listán Kiss László (DK-LMP-Momentum-MSZP-Párbeszéd) is szerepelt, és a főpolgármester is ajánlotta, a választási plakát szerint a „legjobb választásnak” tartotta. A politikus a bejegyzésében sajtóhírekre hivatkozva arra is felhívta a figyelmet, hogy a korrupciós ügyben „Karácsony pártja is érintett lehet”, mert a Párbeszéd társelnökének, Szabó Tímea óbudai országgyűlési képviselőnek a kampányfőnökét is őrizetbe vették a rendőrök.

„A Partizán főpolgármester-jelölti vitáján nem véletlenül szembesítettem Karácsony Gergelyt: a listája tele van büntetőügyekben érintett személyekkel. Immár ott tartunk, hogy az általa vezetett fővárosi listáról ketten vannak előzetes letartóztatásban (az óbudai polgármester és alpolgármester), valamint gyanúsított a választók által leváltott zuglói polgármester is” - emlékeztetett Vitézy Dávid.