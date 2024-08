Menczer Tamás: A migrációs bírsággal a háborúba és a migránsok befogadására akarják Magyarországot kényszeríteni

A migrációval kapcsolatos bírsággal akarják Magyarországot a háborúba kényszeríteni és arra, hogy illegális bevándorlókat fogadjon be – mondta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a videóban, amit a Facebook-oldalára töltött fel.

Menczer Tamás / Fotó: Marton_KOVACS

A Híradó is beszámolt róla, hogy Menczer Tamás a felvételen úgy fogalmazott: egyrészt ez a migrációs bírság is abba illeszkedik, hogy „a háborúba akarnak minket belenyomni”. Másrészt abba is illeszkedik, hogy „migránsokkal akarják elárasztani Magyarországot”.

Először volt egy tranzitzónánk, azt mondták, nem jó. Akkor a belgrádi követségen lehet beadni a menekültkérelmet, az se jó – mondta Menczer Tamás, hangsúlyozva, a lényeg az, hogy „semmi se jó, amit csinálunk”, legfőképpen az nem jó, hogy Magyarország védi a határt, és nem akarja elfogadni, hogy a migránsok bejöhetnek, aztán kvótával szétoszthatják őket.

De mi továbbra sem fogjuk beengedni a bevándorlókat, ez biztos

– jelentette ki Menczer Tamás.