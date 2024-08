A Hungaroringnek is évfordulója van ma Fotó: Kovács Tamás

Szombaton lesz 38 éve, hogy először világbajnokságot rendeztek a Hungaroringen

A versenyt Mogyoródon, a frissen megépült Hungaroring versenypályán tartották augusztus 10-én. Az első Magyar Nagydíj pole pozícióját Ayrton Senna szerezte meg a Lotus-Renault-val, a második helyről honfitársa, Nelson Piquet indulhatott, míg a második sorba a világbajnoki pontversenyt vezető Nigel Mansell és Alain Prost sorakozott fel. A két brazil végig küzdött egymással, végül Piquet-nek sikerült Sennát maga mögött hagynia.

Palik László leghíresebb mondata is ezen a napon hangzott el

Hova tűnt Damon Hill?

c. mondat 27 évvel ezelőtt, ugyancsak augusztus 10-én hangzott el, amikor Palik László a Magyar Nagydíjat közvetítette a Hungaroringről.

Szent Lőrinc napja lesz szombaton

A néphiedelem szerint ez után a nap után már nem a legjobb a dinnye. Szent Lőrinc egyébként a legenda szerint II. Sixtus pápa diakónusa volt. A vértanú pápa elfogatásakor őrá bízta az egyház kincseit azzal, hogy ossza szét a szegények között. A pápa egyben azt is megjósolta, hogy három nap múlva ő is mártíromságra jut. Lőrinc Sixtus végakarata szerint cselekedett. Amikor őt is letartóztatták és az egyház értékeit rajta követelték, a szegényeket vezette a bíró elé, mondván: Íme, az egyház vagyona! Kegyetlen halált szenvedett, 258. augusztus 10-én rostélyon sütötték meg.

Családi vizes sportnap alesz Budán

2024. augusztus 10-én kerül megrendezésre újra az Óbudai Családi Sportnap a Dunán című program, amelynek keretein belül az evezős sportok kipróbálására nyílik lehetőség. A helyszín a sokak által kedvelt Római part lesz. A programok megvalósításában több Duna-parti egyesület közreműködik, így a kilátogatók több helyszínen is kipróbálhatják a vízre szállás élményét. A részvétel ingyenes!