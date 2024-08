Holnapra helyreállhat a rend a Keletinél, az utolsó vagont is leemelték

Helyszíni sajtótájékoztatón adtak információt a Keleti pályaudvar közelében történt balesetről, a jelenlegi és várható forgalmi helyzetről, valamint a helyreállításról. Pafféri Zoltán, a MÁV vezérigazgatója közölte: holnap reggelre helyreállhat a forgalom.

Most is azon dolgoznak a Keleti közelében, hogy holnapra zavartalan legyen a forgalom Fotó: Metropol/MG

Mint arról a Metropol is beszámolt, vasárnap este a Kolozsvár felől Budapestre tartó Claudiopolis InterCity 5 kocsija kisiklott a Keleti pályaudvar közelében, akadályozva a főpályaudvar forgalmát. A műszaki mentés a Keleti pályaudvarnál lassan befejeződik. Már mind az öt kocsit sikerült sínre tenni és a saját kerekén elvontatni. Az volt a szerencse, hogy sikerült a szerelvényeket hidraulikus emelővel a helyükre tenni, ha ugyanis darura lett volna szükség, akkor le kellett volna bontani a felsővezeték-rendszert, ami a keleti pályaudvaron meglehetősen bonyolult lett volna. A darut el is indították, de szerencsére végül nem volt rá szükség. Ez teszi lehetővé, hogy a körülményekhez képest gyorsan helyreállhat a forgalom.

Itt siklott ki a szerelvény Fotó: Metropol/MG

Az elsődleges szakértői vélemények szerint az egyik váltó hibásodott meg, törés keletkezett benne. Többféle váltó létezik, ezt a típust havonta kell vizsgálni. A most meghibásodott váltót utoljára július 30-án vizsgálták, akkor még nem észleltek eltérést. A hatósági vizsgálat alapján a későbbiekben döntenek arról, hogy ezt a típust gyakrabban szükséges-e felülvizsgálni. Ebből a típusból egyébként többszáz van országszerte.

Behelyezik a hidraulikus emelőt. Ha ezzel nem sikerült volna megemelni a vagont, akkor több napig eltartott volna a mentesítés Fotó: Metropol

A baleset a Keleti pályaudvarra bevezető sínszakaszon történt, ezen a részen 40 km/óra a megengedett sebesség, ezt be is tartotta a mozdonyvezető, ráadásul tökéletesen működött a reflexe, gyorsan reagált, amikor észlelte a balesetet. Ennek is köszönhető, hogy személyi sérülés nem történt.