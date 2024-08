Botrány: Újbuda enged letarolni egy erdőt, hogy 270 lakásos lakópark épüljön helyette

Újbuda környezetvédelmi osztálya az eset után vizsgálatot folytatott, amelyet le is zárt. De Bodainé szerint, semmilyen információt nem adnak ki számukra, pedig éppen az ő, illetve az ott élők feljelentései alapján indult el a vizsgálat.

17-féle védett madárfaj él Madárhegyen Fotó: R. P.

Újbuda önkormányzata a helyiek szerint saját klímastratégiájával is szembemegy akkor, amikor az erdő kiirtását támogatja a helyi építési szabályzat módosításával azért, hogy helyette a „századik” 270 lakásos lakópark megépülhessen a Gazdagrét alatti Hosszúréten. Ráadásul a korábbi szabályzatot maga a testület fogadta el, ez azért érdekes, mert ez arról is szól, hogy Újbuda infrastruktúrája elmaradott. Mint ahogyan korábban megírtuk, a beépítéseket általában nem követték az azokhoz megkívánt infrastrukturális fejlesztések. Magyarul, el sem bírja a környék a gombamód megszaporodott lakóparkok és társasházak kiszolgálását. Kevésnek bizonyul a többi között az egészségügyi vagy óvodai ellátás, de mondhatnánk a parkolóhelyeket is.

Mindez abból is fakad, hogy az elmúlt években a László Imre fémjelezte DK-s többségű testület rengeteg területet, ingatlant értékesített, amit viszont nem követett a lakosság számára fontos kiszolgáló fejlesztés. Így a kerületben élők és azok autóinak száma úgy növekedett, hogy ráterhelődött a meglévő ellátásokra, azaz a korábbi lakosságra. Ennek ellenére is úgy döntött a baloldali testület, hogy újabb 270 lakásos lakópark szükséges az erdő helyére, ahol körülbelül ezer új lakóra lehet majd számítani.

„Tragikus, hogy pár ingatlan fontosabb az önkormányzatnak, mint a gyermekeink egészsége. Ami nagyon szomorú még, hogy az érintett rész pont a szívét adja ki az erdőnek” – jegyezte meg felháborodva Bodainé Klotz Adrienn.