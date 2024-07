Kezébe temette arcát a NASA vezérkara, mikor meglátták, mi közeledik: pénteken megszakad a kommunikáció

A fontosabb égitestek mozgása és állapota bizony jelentősen befolyásolja az emberek földi életét. Tudjuk például, hogy a Hold is jelentős hatással van az életünkre: függ tőle a kedvünk, az éberségünk, a szociális hangulatunk, a termékenységünk, stb., de az ár és az apály mozgásáért is az felelős. A Nap azonban más tészta. A Naptól függ az egész Naprendszer, a Föld, így tehát a mi életünk is. Most a Légkörkutató Hivatal egy olyan napkitörést vett észre, ami miatt azonnal ki is adták a figyelmeztetést. Várhatóan ugyanis komoly rádiókimaradásokat fog eredményezni, így több területen megszakad majd a kommunikáció, és akár áramkimaradásokat is eredményezhet.

Hatalmas napkitörést vettek észre

A Légkörkutató Hivatal megdöbbent, amikor észrevette, mekkora napkitörés történt. Mintegy 36 000 Fahrenheit-fokra becsülik, ami rekordnagyságú, és bizony komoly hatással bír majd a földi életre is. Szinte bizonyos, hogy bezavar a rádióhullámokba, ami miatt a légi közlekedés műholdjai nem működnek majd problémamentesen, és számos egyéb területen várható fennakadás.

A NASA a fejét fogja, hiszen így számos projektet fel kell függeszteni, és meg kell várni, hogy minden regenerálódjon. A figyelmeztetést azonban kiadták, hogy a fennakadásokat, áramkimaradásokat, a kommunikációs zavarokat ennek a kárára kell majd írni. A legerősebb hatása bizonyosan ennek a hétnek a péntekén lesz, aki tehát akkor repül, lélekben készítse fel magát arra, hogy akár késés is előfordulhat – írja a Mirror.