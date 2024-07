Bizarr jelenet az M3-ason: forgalommal szemben hajtott fel a sztrádára a sofőr

Alighanem csak a szerencsének köszönhető, hogy nem lett tömegbaleset annak az autósnak a meredek akciójából, aki a minap a forgalommal szembe hajtva ment fel az M3-as autópályára. Mindezt egy másik sofőr videóra is vette, aki megállt és figyelmeztette is autóstársát, hogy életveszélyes, amit csinál. Ekkor derült ki: az ellenkező irányba közlekedő láthatóan nem volt tisztában azzal, hogy bármit is rosszul csinálna. Egy szakértő a Tényeknek arról beszélt: a legtöbb esetben az ilyen eseteket a figyelmetlenség okozza: elég egy pillanatra lenézni a navigációra vagy a telefonunkra, és máris eltéveszthetjük a feljárót.