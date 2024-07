Megfeledkezett a kocsiban alvó kétéves kislányáról: tűzforró járműben halt kínhalált a kicsi

Sajnos minden nyáron érkeznek olyan hírek, miszerint a szülők az autóban felejtik a kisgyereküket. Ugye mi magunk is érzékeltük már, hogy a tűző napon hagyott autók mennyire fel tudnak hevülni? Amikor valamilyen program után beülünk a felhevült autóba, úgy érezzük, hogy meg tudnánk fulladni, és mintha egy kemencébe ülnénk be. Ilyenkor azonnal beindítjuk a klímát, vagy nyitva hagyjuk az ajtókat, hogy szellőzzön a kocsi. El sem tudjuk képzelni, mit érezhetnek azok a gyerekek, akiket egy-egy ilyen felforrósodott autóban felejtenek. A Metropol olvasói és kommentelői már sokszor kifejezték az értetlenségüket az ilyen esetek előtt, s most mi is egyre csak azt kérdezzük, hogy miképpen lehet az autóban felejteni egy gyereket. Rettenetes tragédia történt ugyanis.

Ismét értelmetlenül halt meg egy gyermek Fotó: Pexels

A 37 éves Christopher Scholtes három gyermek büszke apukája. Azt gondolná az ember, hogy ha valakinek van három gyereke, az felelősségteljes és érett felnőtt, sajnos azonban erről az apukáról nem lehet ezt következtetni. Mert bár soha nem emelt kezet a gyermekeire és mindig kedves volt velük, úgy tűnik, az apai feladatokra még nem állt készen, mert nem tudta a kellő felelősséget mutatni irántuk. 2 éves kislányát hozta ugyanis haza autóval, és – máig tisztázatlan okok miatt – a gyereket a ház előtt parkoló kocsiban hagyta. Ekkor ő bement a házba, befeküdt a klíma alá és videójátékozni kezdett. Megfeledkezett arról, hogy a kocsiba zárva hagyta a gyerekét, így a kislány meghalt.

A kislány nem élte túl Fotó: Bors

Amikor az orvosként dolgozó anyuka hazaért, sikítozni kezdett, és azonnal SMS-t küldött a párjának:

Hányszor mondtam már neked, hogy ne hagyd a gyerekeket a kocsiban?

– írta, és azonnal megpróbálta ellátni a kislányt, ekkor azonban már késő volt.

A nyomozás során kiderült, hogy legalább három órán át a forró kocsiba volt zárva a kicsi, noha a férfi azt állította, hogy lánya elaludt a hátsó ülésen, és nem akarta felébreszteni, azért hagyta az autóban, de nem maradt magára 30 percnél tovább – írja a Bors.