Hektárokban lángol a Hortobágy: a tűz nem válogat

Az első becslések szerint több mint tíz hektáron égett le a gyep Karcag és Nádudvar között. Az esethez Karcagról, Püspökladányból, Tiszafüredről és Szeghalomról indultak hivatásos tűzoltók, és a helyszínre tart a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A rajok vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a lángokat - írja a Katasztrófavédelem. A jelentés mellett megjelenő térképen az is látható, hogy a lángok a Hortobágyi Nemzeti Part egy jelentős területét is érintik. Reménykedünk abban, hogy nem esik bántódása senkinek, és a nemzeti kincsnek nyilvánított Hortobágy is épen marad.

Ég a Hortobágy / Fotó: Katasztrófavédelem