Egy korszak ma véget ért: 99 éves korában elhunyt a nemzet klasszikus rádiósa

Nagyon szomorú hírt kaptunk, ugyanis ma egy ötven éves karrier véget ér. A csodálatos Ysanne Churchman ugyanis 99 éves korában örök álomra hunyta a szemét. A hölgy az angolok számára igazi legenda volt, a klasszikus rádiózás édesanyja. Bár színésznőként is ismert volt, de főleg rádiós drámák szereplőinek adta a hangját. A BBC-nek van egy nagy sikerű rádiós drámája, a The Archers, ebben ő szólaltatta meg Grace-t, aki végül úgy hunyt el, hogy az égő istállóból megpróbálta megmenteni legjobb barátja lovát, végül azonban nem tudott kijönni. Most egész Anglia gyászol – írja a Metro.