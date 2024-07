Kiderült: 11 éves kislány maradt árván, szülei és testvérei is meghaltak a vasárnapi balesetben

Sajnos az egyik leggyakoribb halálozási ok az autóbaleset. Szinte nincs olyan ember, akinek ne lenne legalább egy közeli vagy távoli ismerőse, akinek meghalt valakije egy balesetben. Az ember már el sem tudja képzelni az életét autók nélkül, s minthogy a járművek könnyen meghibásodhatnak, vagy a közlekedési viszonyok hirtelen megváltozhatnak, vagy bárki bármikor hibázhat, ezért az is elkerülhetetlen, hogy legyenek ilyen balesetek. Egy szerettünket is nehéz eltemetni. El sem tudjuk képzelni, mit érezhet a 11 éves kis Poppie Roller, aki a vasárnapi balesetben édesanyját, édesapját és két húgát is elvesztette.

Árva lett a kis Poppie / Fotó: Pexels

A szegény 11 éves Poppie-ban egy világ dőlt össze vasárnap. Aznap ugyanis úgy döntött, hogy nem ül autóba a családjával, hanem inkább átmegy az egyik barátjához játszani. Ekkor az anyuka, apuka és két kislánya kocsiba ültek, és elindultak az A61-es úton. Wakefield kacskaringós szakaszain azonban szörnyű baleset történt. Egy biciklis a rossz oldalon közlekedett, aki így pont szembe került a családi autóval. A szülők ösztönösen rántották félre a kormányt, így azonban az autó felborult, és lángba borult a jármű. A szülők a gyerekekkel együtt égtek bent, és noha a mentősök azonnal a helyszínre siettek a bejelentést követően, már nem lehetett mit tenni: mindannyian meghaltak.

Ages of young girls killed in horror family crash as GoFundMe hits new milestone https://t.co/sbcCpW5bwP — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) July 23, 2024

A kis Poppie a nagynénje és nagybátyja gondjaira lett bízva. Apjának testvére elmondta, hogy Taylor Swift-számokat hallgat a gyászban, de igyekszik erős maradni, és nem akar összeomlani – írja a Mirror.