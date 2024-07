„Felkapnám a lányomat és elmenekülnék” – hátborzongató fotókat talált a férj a felesége titkos mappájában

A bizalom törékeny kincs egy kapcsolaton belül, de talán még törékenyebb, amikor valakit életed párjává választasz, és nemcsak összeházasodtok, hanem úgy döntötök, hogy családot alapítotok. Ez egy olyan kapocs, ami egy életre szól. De mit tegyen egy olyan férfi, aki 8 év után jön csak rá a felesége titkára, ami alapjaiban rengeti meg a köztük kialakult bizalmi viszonyt. Nehéz helyzetbe került egy férfi, aki a felesége laptopja használata közben egy titkos oldalra bukkant, ahol a férj exének képei jöttek vele szemben. Úgy tűnik, hogy a nő a kapcsolatuk kezdetétől kezdve nyomon követte a férfi exét, és lemásolta a haját, a ruháját és az egész személyiségét, hogy szimpatikussá váljon a szerelme számára.

A férj nem tud többet bízni a feleségében / Fotó: unsplash.com

A férj a DailyStarnak küldött névtelen levelet, hogy segítséget kérjen a lap olvasóitól, hogy mit tegyen ebben a helyzetben. Elárulta, hogy a felesége előtt egy mérgező kapcsolatban rekedt, amely során az exe tönkretette őt és megnyomorította a lelkét. Úgy tűnik azonban, hogy nem vette észre, hogy újdonsült partnere egyre jobban kezd külsőleg hasonlítani az exére. Most pedig rájött, hogy miért.

A szakításunk óta nem érintkeztem az exemmel, és mindenhonnan letiltottam. Baileyt később ismertem meg ismerősökön keresztül, és az első perctől klappolt minden köztünk. Bailey is ismerte a korábbi páromat, de nem voltak jóban egymással. Végül többévnyi járás után 2021-ben összeházasodtunk és összeköltözünk Baileyvel. Úgy tűnt, minden rendben van, ő a tökéletes nő, és nemrég megszületett az első gyermekünk is

– kezdte beszámolóját a férfi. Néhány hete azonban a férj egyedül maradt otthon a kisbabájával, és home office-ban dolgozott, de elromlott a laptopja, ezért a feleségéét használta. Hirtelen azonban egy inkognitó oldalt fedezett fel megnyitva a neten, amiben egy mappa volt, benne több száz képpel a 9 évvel ezelőtti exéről.

A feleségemnek volt egy titkos Google-fiókja, amiben XX néven egy mappa volt. Rákattintottam és azt vettem észre, hogy 348 fotó volt benne az exemről. A nőről, aki megkínzott és tönkretett engem. Az album szerint az első fotó közvetlenül azelőtt lett feltöltve, hogy randiztam volna Baileyvel. Az utolsó fotót pedig két héttel korábban frissítették. Mindenhonnan volt fotója a korábbi páromról, még az általános iskolai évkönyvéből is, nem tudom, hogyan szerezhette meg. De voltak fényképet a nyaralásairól, képernyőfelvételek bulikból, és a munkahelyéről is. Ezek után raktam össze a képet

– tette hozzá a férfi. Véleménye szerint a haját az exéhez hasonlóan kezdte hordani, és több olyan különleges ruhadarabot is beszerzett Bailey, amilyeneket a férje exén látott. Ráadásul a nő hobbijait is magáévá tette, kulacsot, kabátot és túrabakancsot is ugyanolyat vett, majd bejelentette, hogy imád túrázni.

A párom csaknem egy évtizede titokban üldözte és követte az exemet. Addig a pontig, amíg meg nem vette a ruháit, és ellopta a stílusát. Rájöttem, hogy az évek alatt Bailey új érdeklődési köre mind az exemé volt. Minden hazugságnak tűnik most, hánytam és pánikrohamot kaptam. Ránéztem a lányunkra, és elárulva éreztem magam. Nem tudom, mit tegyek, legszívesebben felkapnám a lányomat és elmenekülnék

– zárta sorait a férfi.