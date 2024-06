Rendkívül megterhelő lesz a mai nap – Ez az oka!

A szerdai időjárási hatások részben még csütörtökön is érzékelhetőek, főleg azok körében, akik érzékenyek az időjárás változásaira. Bár a nappali és az éjszakai hőmérséklet is növekszik, több nehézséggel is számolnod kell a nap folyamán.

A hőmérséklet emelkedése mellett párás, fülledten meleg időre számíts Fotó: Köpönyeg

Folytatódik a kettős fronti hatás, mely miatt az ország egész területén problémákat okozhat az arra érzékenyeknél

– mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, majd hozzátette: „További kellemetlenségeket okoz, hogy egyre jobban fokozódik a fülledtség. Továbbra is számítani kell a záporok, a zivatarok és a szél előfordulására, amik pluszterhelést jelentenek.”

A szerdaihoz képest csütörtökön tovább fokozódik a terhelés, mely a keringési rendszert terheli a leginkább. A görcsös és a gyulladásos folyamatok nehézségeire is számítani kell, valamint természetes, ha a teljesítménybeli képességek csökkenését tapasztalja magán sok ember

– mondta el a szakember, akinek javaslata mindezek csökkentésére az, hogy a minket érő külső negatív hatásokat is csökkentsük, hogy a szervezetünk a lehető legkevésbé legyen leterhelt.

A csapadékos, záporokkal, zivatarokkal tarkított szeles időszakok csökkenésével emelkedni kezdett a pollenek koncentrációja a levegőben, ami rossz hír az allergiásoknak. A pázsitfűfélék és a csalán pollenkoncentrációja országosan közepes-magas tartományban alakul. Az útifű pollenje országosan közepes, esetenként magas koncentrációban lehet jelen. A fák közül a hárs és a bálványfa pollenkoncentrációja az alacsony, helyenként a közepes tartományban alakul, a szelídgesztenyéé esetenként elérheti a magas szintet is. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat.

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken már több napsütésre számíthatunk, és csak elvétve fordulhat elő gyenge zápor. Keleten még az északi, az Alpokalján a déli-délnyugatira forduló szél lehet időnként élénk. Hajnalban 8–15, a délutáni órákban 22–27 fokot mutathatnak a hőmérők.