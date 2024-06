Főpolgármester-választás: Karácsony összevissza beszél, pedig le is mondhatna

Vitézy szerint, Karácsony Gergelynek világossá kell tennie, tudott-e a két DK-s kerületben történt visszaélésről Fotó: Máté Krisztián

Ezekben a DK által vezetett kerületekben módszeresen elkövetett visszaélések indokolják a jogorvoslatot, mivel a szavazólapokon történt szinte láthatatlan vékonyságú kihúzások ellentétesek voltak a választási eljárásról szóló törvény, a kiesett jelölt törlésére vonatkozó rendelkezéseivel

– jegyezte meg, hozzátéve, hogy "érdemes rögzíteni: ha ez a DK-s akció, ami a trükközés, a joggal való visszaélés és a csalás határmezsgyéjén mozog, nem történik meg, sok ezer érvénytelen szavazat elkerülhető lett volna ebben a két kerületben, és az eredmény valószínűleg messze nem az lenne, amit most ismerünk. Gyurcsány Ferenc pártjának ez ügyben illene a politikai felelősséget világosan vállalnia, Karácsony Gergelynek pedig világossá tennie, tudott-e erről az érdekében lezajlott visszaélésről.

Kockáztat e Karácsony Gergely vagy csak összevissza beszél?

Vitézy a maga részéről áll elébe az új választásnak, bármilyen úton is éri el végül azt Karácsony Gergely. Mint mondta: "Amennyiben a Kúria mégsem adna helyt az új voksolásnak, az újraválasztott főpolgármester a lemondásával bármikor maga is el tudja érni azt. Bízom benne, hogy a jogorvoslati eljárások gyors lezárásával végre pontot tehetünk a június 9-i főpolgármester-választás eredményére, ha pedig a Kúria szerint is megismételt választás kell két kerületben vagy egész Budapesten, azt minél gyorsabban le kell bonyolítani, hisz a választók végre azt szeretnék, hogy az őket képviselők a városukkal foglalkozzanak, ne a választásokkal".

A kérdés csak az, Karácsony lesz-e olyan karakán és bátor, hogy amennyiben a Kúria elutasítja kérvényét, maga lemond, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba és kiírják az új főpolgármester-választást. Ez azért is lehet meghatározó a részéről, mert bár a választás körüli zűrzavar július végéig elvonhatja a fővárosiak figyelmét arról, hogy Budapest a csődhelyzet felé száguld, nehéz hónapok következhetnek a fővárosban. A főpolgármester pedig nagy bajban lehet, egy meggyengült DK-val és harmatos választói támogatottsággal a háta mögött. Októbertől pedig várhatóan lavinaszerűen berobbanó botrányokra is számíthatunk az új közgyűlésben, amely tovább gyengíti Karácsonyt és a jelenlegi városvezetést.

Döntött az Ítélőtábla: 2milliárdot inkasszáltak a főváros számlájáról

A Fővárosi Ítélőtábla elutasította a főpolgármester újabb azonnali jogvédelmi kérelmét, így a Kincstár 2 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról. Ezzel már több mint 30 milliárd forint be nem fizetett adót kellett behajtani a fővárostól.