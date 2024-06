Csövestanya lett Kispest, háborognak a lakók: „Ideje volna rendet tenni”

Szomorú tapasztalatokról számoltak be a Kispesten élő emberek az elmúlt időszakban. Többen is jelezték ugyanis, hogy a kerületben mostanság többen is belefutottak részeg, gyanúsan drognak tűnő anyagot fogyasztó vagy éppen agresszív emberekkel.

A gyanús külsejű alakok több helyen is sokkolják a helyieket Fotó: Pexels (illusztráció)

Egyikük felháborodottan mesélte, hogy a villamosmegállóban botlott bele fiatalokba, akik már alaposan berúgva hangoskodtak:

Nem tudom, hogy mitől, de alaposan be voltak állva, konkrétan féltem este abban a megállóban. De láttam, hogy nemcsak én, hanem mások is megijedtek, inkább arrébb húzódtak. Elég agresszívnek tűntek

- mesélte egy kerületben élő nő. Egy másik lakó azt is elmondta, hogy ő maga inkább kocsival közlekedik a gyanús alakok miatt:

Régen egy játszótérre is jártak, de szerencsére egy anyuka kihívta a rendőröket, és azóta nem jönnek oda. Egy másik parkban viszont rendszeresen feltűnnek a csövesek, oda piszkítanak, vizelnek, hangoskodnak és teleszemetelik az egészet. Ha lehet, én inkább kocsival járok, hogy elkerüljem az aluljárót meg a megállókat is

- panaszkodott a másik asszony. Egy fiatal férfi csak átutazóban volt egyik kerületből a másikba, amikor egy magában ordibáló férfibe botlott:

A pláza felé, a metrómegállóhoz mentem, amikor jött az a férfi. Összevissza botladozott, láthatóan valamilyen szer hatása alatt volt, és ordibált magában. Ki is kerültem nagy ívben, de elkezdett felém dülöngélni, és kiabált az arcomba. Még jött utánam egy darabig, de aztán lemaradt. Én nem ijedtem meg annyira, de el tudom képzelni, hogy mi van akkor, ha egy kisgyereket vagy egy idős embert talál be

- mondta. Egy helyi csoportban egy nő azt írta: ő látta, ahogyan a délutáni órákban, fényes nappal a helyi ATM mellett drogra hasonlító anyagot fogyasztanak gyanús külsejű emberek.

Az a baj, hogy nagyon sokan vannak, és nem lehet velük mit kezdeni

- tárta szét a karját a helyi asszony. - Ideje volna rendet tenni Kispesten!